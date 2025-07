Dwayne "The Rock" Johnson lässt sich von Töchtern schminken

Dwayne "The Rock" Johnson (53) ist Papa von drei Töchtern, denen er jeden Wunsch erfüllen will. Auf Instagram teilt der Schauspieler nun einen Clip, in dem er sich von seinen Sprösslingen Tiana und Jasmine schminken lässt. Dafür haben die zwei Mädchen sein Gesicht in zwei Hälften geteilt und jede darf sich auf ihrer menschlichen Leinwand austoben. Der Familienvater wird mit pinkem Nagellack, Smokey Eyes und einem üppigen Hauch Rouge verziert und blickt dabei mit düsterem Blick in die Kamera.

Zu dem Post schreibt Dwayne, dass er nach der Schminkaktion unter die Dusche gesprungen sei und schnell gemerkt habe, dass sich das Make-up nur schwer abwaschen lässt. "Beim Zoom-Meeting um elf habe ich immer noch Nagellack drauf", berichtet der Actionheld und fügt hinzu: "Aber am Ende, wenn es an der Zeit ist, sie ins Bett zu bringen und ihnen einen Gutenachtkuss zu geben, erinnert man sich schnell daran, dass sie nur einmal klein sind und man alles tun würde, um sie zum Lächeln zu bringen."

Dwayne hatte selbst ein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater, der 2020 verstarb. Am fünften Todestag von Rocky "Soulman" Johnson widmete ihm sein Sohn emotionale Worte im Netz. "Ich wünschte, ich könnte ihn noch einmal umarmen und ihm sagen, dass zwischen uns alles gut ist", offenbarte der Hollywoodstar. Gleichzeitig riet er seinen Fans, sich mit ihren Eltern auszusprechen, bevor es zu spät ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / therock Dwayne "The Rock" Johnson, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Tiana Johnson, Lauren Hashian, Dwayne Johnson, Jasmine Johnson und Ata Johnson

Anzeige Anzeige

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson, Schauspieler