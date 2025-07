Die Sportwelt trauert um verstorbenen Fußballer Diogo Jota

Die Nachricht vom tragischen Unfalltod des portugiesischen Fußballstars Diogo Jota hat die Sportwelt erschüttert. Der erst 28-jährige Liverpool-Stürmer und sein jüngerer Bruder André Silva kamen in der Nacht zum 3. Juli in Cernadilla, Spanien, ums Leben, als ihr Auto von der Straße abkam und Feuer fing. Nur elf Tage zuvor hatte Jota seine langjährige Partnerin Rute Cardoso in Portugal geheiratet. In den sozialen Medien reagierten zahlreiche Wegbegleiter auf den plötzlichen Verlust. Basketball-Legende LeBron James (40) schrieb emotional auf X: "Meine Gebete gehen an seine Familie in dieser Zeit! Mögen sie geschützt und gestärkt werden!"

Auch Diogos Teamkollegen zeigten sich tief betroffen. Der Liverpool-Stürmer Darwin Núñez beschrieb den Verstorbenen als einen stets lächelnden und geschätzten Mitspieler. "Es gibt keine Worte des Trostes für so viel Schmerz", schrieb er via Instagram und fügte hinzu, dass er Diogo als guten Freund auf und neben dem Platz in Erinnerung behalten werde. Darwin schickte außerdem eine Botschaft an die Familie: "Ich bin sicher, er wird immer bei euch sein, vor allem bei seiner Frau und seinen drei Kindern, denen ich all meine Kraft sende." Jürgen Klopp (58), der ehemalige Trainer von Diogo, hatte zuvor in einem Statement die herzlichen und familiären Seiten des Spielers hervorgehoben und auch Cristiano Ronaldo (40) drückte bereits seine Trauer aus.

Diogo Jota war seit 2020 Teil des FC Liverpool, beeindruckte dort nicht nur mit seiner Treffsicherheit, sondern auch mit seiner bodenständigen und freundlichen Art. Vor seinem Wechsel zu den "Reds" brillierte er bereits bei den Wolverhampton Wanderers. Privat war der dreifache Vater ein Familienmensch durch und durch. Mit seiner Frau Rute hatte er die gemeinsame Tochter und zwei Söhne, Dinis und Duarte – eine Familie, die erst vor wenigen Tagen die Freude ihrer Hochzeit gefeiert hatte. Am Tag der Trauung schrieb Diogo, dass er sich selbst als den Glücklichen sehe, Rute an seiner Seite zu haben. Diese warmherzige Einstellung zu Familie und Leben wird wohl nicht nur von seinen nahestehenden Menschen vermisst werden.

Getty Images Diogo Jota, Fußballspieler

Getty Images Jürgen Klopp und Diogo Jota im September 2021

