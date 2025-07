Beef bei Evgeny und Christina: Das sagt "Let's Dance"-Family

In der "Let's Dance"-Welt knistert es derzeit gewaltig: Evgeny Vinokurov (34) sorgte mit einem Instagram-Post für Aufsehen, der jedoch weniger positiv aufgenommen wurde. Der Tänzer äußerte, dass er 2011 bereut habe, eine Entscheidung aus Loyalität getroffen zu haben, anstatt auf seine persönliche Weiterentwicklung zu setzen. Diese Aussage traf besonders Christina Hänni (35), seine damalige Tanz- und auch Lebenspartnerin. Sichtlich enttäuscht kommentierte sie: "Wow... hätte man sich auch sparen können. Aber gut, das hier zu erfahren." Die hitzige Reaktion ließ viele Fans über ein mögliches Zerwürfnis zwischen den beiden spekulieren.

Doch ein wirklich ernster Streit scheint dies laut ihren "Let's Dance"-Kollegen nicht zu sein. Wie Renata (38) und Valentin Lusin (38) sowie Massimo Sinató (44) bei der CHIO Media Night am 1. Juli in Aachen erklärt haben, scheinen die Wogen zwischen Evgeny und Christina nicht so hoch zu schlagen, wie man vermuten könnte. Valentin zeigte sich optimistisch: "Beide haben sich immer gut verstanden. Wir denken, dass es auch weiterhin so bleibt." Renata fügte hinzu, dass jede mögliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Tänzern sicher nichts Ernsthaftes sei. Auch bei der diesjährigen Profi-Challenge, an der beide teilnahmen, schien das Verhältnis entspannt zu sein.

Die Geschichte von Evgeny und Christina geht jedoch weit über ihre gemeinsame Zeit bei "Let's Dance" hinaus. Die beiden haben sich während ihrer gemeinsamen Tanzkarriere nicht nur den Wettbewerbskämpfen auf der Tanzfläche gestellt, sondern waren auch jahrelang privat miteinander liiert. Solche intensiven Verbindungen hinterlassen Spuren, die Emotionen in Situationen wie diesen zum Vorschein bringen können. Während Christina nach der Trennung eigene Wege ging, ist Evgeny weiterhin in der "Let's Dance"-Familie aktiv. Beide sind durch ihre geteilte Vergangenheit fest miteinander verwoben, auch wenn es ab und an kleine Differenzen geben mag.

Collage: Instagram, Instagram Collage: Christina Hänni und Evgeny Vinokurov

Getty Images Renata und Valentin Lusin im Juni 2023

Instagram / christina.haenni Christina Hänni im Juni 2025