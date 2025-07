Familienglück im Ausland: Das wünscht sich Serkan Yavuz

Serkan Yavuz (32) hat in seinem Podcast "unReal" über seinen sehnlichsten Wunsch gesprochen. Der Reality-TV-Darsteller lebt seit Anfang des Jahres getrennt von seiner Ehefrau Samira. Trotz der Trennung träumt er davon, mit ihr und den gemeinsamen Kindern einen Neuanfang zu wagen – fernab der Öffentlichkeit. "Ich würde alles aufgeben. Den Podcast, Instagram, einfach alles. Hauptsache, wir sind zusammen und glücklich", erklärte Serkan offen. Sein Ziel: ein Leben im Ausland, dort, wo es warm ist und er seine Frau wieder lachen sieht.

Serkan betonte in der Podcast-Folge, dass ihm inzwischen viel klarer geworden sei, was wahres Glück bedeute. Er sei bereit, auf seine aktuellen Lebensstandards zu verzichten, um als Familie zusammenzufinden. "Ich würde wahrscheinlich nur einen Bruchteil von dem verdienen, was ich jetzt habe", fügte er hinzu, "aber das wäre es mir wert." Dieser emotionale Appell zeigt, dass er die Hoffnung nicht aufgeben möchte, Samira wieder für sich zu gewinnen und ihr ihre Wünsche zu erfüllen – auch wenn es bedeutet, sein bisheriges Leben komplett umzukrempeln.

Bereits in der Vergangenheit sprach der Realitystar von seiner Liebe zu dem ehemaligen Bachelor-Girl. Auch wenn er seine Noch-Ehefrau unter anderem mit TV-Kollegin Eva Benetatou (33) betrogen hatte, betont Serkan immer wieder, dass Samira "die Eine" für ihn ist. In den sozialen Medien äußerte er sich schon zuvor über seine Gefühle und die Fehler, die er gemacht hat. Dabei betonte er nicht nur seine Liebe, sondern auch seine Bereitschaft, an sich selbst zu arbeiten. Anfang Februar trennten sich die Wege der beiden – doch Serkans Worte und aktuelle Geständnisse lassen vermuten, dass er die Hoffnung auf eine zweite Chance noch längst nicht aufgegeben hat.

ActionPress / Barbara Insinger / Future Image Serkan Yavuz, September 2023

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Mai 2025

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Evanthia Benetatou