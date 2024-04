Wegen Fans: K-Pop-Pärchen trennt sich nach wenigen Wochen!

Erst vor rund sechs Wochen machten Karina alias Yu Jimin (23) und Lee Jaewook (25) ihre Beziehung öffentlich. Während sich viele Fans für die aespa-Sängerin und den Schauspieler freuten, kassierten sie aber auch einen heftigen Shitstorm. Viele warfen ihnen "Verrat" vor. Ihre noch frische Beziehung konnte dem nicht standhalten, wie nun bekannt wird. Wie Tenasia berichtet, sollen der K-Pop-Star und der "Alchemy of Souls"-Darsteller Schluss gemacht haben, weil sie die bösartigen Kommentare zu sehr verletzt hätten. Die Agenturen der beiden bestätigten das Liebes-Aus inzwischen: "Die beiden haben beschlossen, Kollegen zu bleiben, die einander als Freunde unterstützen."

Die Gerüchte, dass Karina und Jaewooks Partnerschaft wegen der ganzen Kritik endete, kommentierten SM Entertainment und C-Jes studio nicht. Dafür toben aber die Fans der beiden südkoreanischen Superstars. "Warum halten Beziehungen von Idols immer nur gefühlt für Sekunden?" oder "Kritiker gewinnen am Ende des Tages wohl immer. Widerlich", stellen beispielsweise zwei User auf X enttäuscht fest.

Nachdem Karinas Beziehung publik wurde, hagelte es für sie im Netz haufenweise Kritik. Einige Fans organisierten sogar einen beleuchteten Truck, der vor dem Gebäude ihres Managements parkte. Das Fahrzeug zierte der Schriftzug: "Reicht dir die Liebe deiner Fans etwa nicht aus?" Daraufhin teilte die 23-Jährige sogar eine Entschuldigung, dass sie vergeben sei. "Es tut mir leid, euch so überrumpelt zu haben", schrieb die "Drama"-Interpretin auf Instagram in einem Brief.

Lee Jaewook, südkoreanischer Schauspieler

Karina im April 2024

