Romina Palm offenbart ihre Mini-Trennung von Christian Wolf

Romina Palm (26) und Christian Wolf (30) überraschten ihre Fans in der ersten Folge ihres neuen Podcasts "Die Schöne und der Wolf" mit einem unerwarteten Geständnis. Das Model sprach offen über eine "Mini-Trennung", die sich vor wenigen Wochen ereignet hatte. Romina erklärte, dass sie die Worte "Ich trenne mich" impulsiv geäußert hatte, als sie mit Christian in der Küche stand. Ihr Partner blieb damals völlig gelassen, aß seelenruhig weiter an seinem Bananenbrot und zeigte kaum eine Reaktion auf ihre Worte. "Ich wollte einfach Aufmerksamkeit", räumte Romina nun ein.

Die Situation führte zu einem Moment der Reflexion für das Model, das erkannte, dass die Forderung nach einer Trennung mehr eine Reaktion auf ihre eigenen Gefühle als ein ernsthafter Wunsch war. Während des Gesprächs im Podcast schilderten beide lebhaft die Szene: Romina zog sich in ihr Zimmer zurück, schrieb Christian eine Nachricht und wiederholte, dass sie es ernst meine. Doch Christian ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und bot ihr stattdessen an, über ihre Gefühle zu reden. Für ihn stand fest, dass sie als Familie zusammengehören – vor allem auch wegen ihrer kleinen Tochter.

Der Einblick in diese private Episode zeigt, dass offene Kommunikation für das Paar einen hohen Stellenwert hat. Mit ihrem neuen Podcast stellen sich Romina und Christian dem Leben als Familie, Influencer und Geschäftspartner, mit einer humorvollen und nahbaren Art. Bereits vor dem Start des Formats hatten die beiden mit augenzwinkernden Kommentaren für Aufmerksamkeit gesorgt. "Ich hab ihm verboten, über Studien und Abnehmen zu reden – fürs Team", scherzte die 26-Jährige auf Instagram. Fans können sich nun auf weitere spannende, unterhaltsame und ehrliche Geschichten aus ihrem Alltag freuen – inklusive solcher Szenen, die zeigen, dass am Ende des Tages die Liebe und der Zusammenhalt siegen.

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm, Juli 2025