Prinz Harrys Ex Cressida über Mama-Herausforderungen

Cressida Bonas (36), Model und ehemalige Freundin von Prinz Harry (40), hat in einem Interview mit Country & Town House offen über die Herausforderungen der Mutterschaft gesprochen. Kurz bevor sie im Juni ihre Tochter Delphina auf der Welt willkommen hieß, beschrieb die 36-Jährige, wie sehr sich ihre Vorstellung von diesem neuen Lebensabschnitt verändert hat. "Ich hatte das Bild von einer Frau, die friedlich unter einem Baum mit ihrem Baby sitzt. Aber so ist es nicht", gestand sie ehrlich. Stattdessen schilderte sie die Realität mit einem schreienden Kind und Babysabber in den Haaren, fernab jeder romantisierten Fantasie.

Ihre Gedanken und Erfahrungen teilt Cressida nicht nur in Interviews, sondern zusammen mit ihrer Halbschwester Isabella Branson auch im Podcast "Lessons From Our Mothers". Hier reflektieren die beiden über eigene Erlebnisse als Mütter und sprechen mit anderen Prominenten über deren Geschichten und Herausforderungen. Die Liebe zu ihren Kindern sei unbeschreiblich stark, so Cressida – und dennoch eine der größten Herausforderungen ihres Lebens. Den Zweitnamen ihrer Tochter wählte Cressida als Erinnerung an ihre verstorbene Halbschwester Pandora, die 2024 an Krebs starb. Die Mutterschaft habe sie gelehrt, im Moment zu leben – trotz der Trauer. "Kinder wollen keine Perfektion, nur echte Präsenz", so Cressida.

Cressida, die zwischen 2012 und 2014 mit Harry liiert war und 2020 den Immobilieninvestor Harry Wentworth-Stanley heiratete, gab der Öffentlichkeit bereits einen Einblick in ihr Familienleben. Die stolze Zweifachmutter zeigte auf sozialen Medien intime Fotos mit ihrer Tochter Delphina sowie Sohn Wilber und ihrem Ehemann. Diese friedlichen Momente stehen in starkem Kontrast zu den turbulenten Zeiten, die die Familie offensichtlich auch durchlebt hat. Trotz der Herausforderungen schien Cressida bereits angedeutet zu haben, dass sie in ihrer Rolle als Mutter Erfüllung und Freude findet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cressida Bonas, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / cressida_bonas_ Cressida Bonas mit Sohn Wilbur und Tochter Delphina

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Cressida Bonas bei einem Rugbyspiel in London im März 2014