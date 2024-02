Datet dieser K-Pop-Star diesen koreanischen Schauspieler?

Die koreanische Musik- und Filmwelt hat offenbar ein neues Liebespaar: In den vergangenen Tagen kamen vermehrt die Gerüchte auf, dass Karina (23), die Sängerin der K-Pop-Girlgroup aespa, den Schauspieler Lee Jaewook (25) datet. Im Netz waren einige Fotos viral gegangen, die die beiden bei einem heimlichen nächtlichen Treffen zeigen. Nun bestätigen die Agenturen der zwei Superstars, dass sie sich aktuell tatsächlich in der Kennenlernphase befinden. "Die beiden lernen sich gerade kennen", erklärte beispielsweise CJes Studios am vergangenen Freitag dazu. Den ungefähr gleichen Wortlaut verwendete auch das Management der "Drama"-Interpretin.

Karina und Jaewook lernten sich im Januar auf der Fashionshow von Prada in Mailand kennen. Laut Dispatch begannen sie danach, sich heimlich zu treffen. Laut dem Online-Magazin sollen sich die Beauty und der 25-Jährige überwiegend in seiner Nachbarschaft treffen. Weitere Details sind zu der noch frischen Beziehung derzeit nicht bekannt. Vermutlich wird es dabei auch bleiben, da nur selten Einzelheiten über das Liebesleben von Idols bekannt gegeben wird.

Yu Jimin, wie Karina bürgerlich heißt, ist seit 2020 Teil von aespa. Die Gruppe setzt sich neben ihr noch aus Winter, Giselle und Ningning zusammen. Derzeit gehören die vier zu den erfolgreichsten K-Pop-Gruppen weltweit und wurden schon mehrfach mit wichtigen Musikpreisen wie den Golden Disc Awards oder den MTV Europe Music Awards ausgezeichnet. Jaewook ist derweil als Schauspieler extrem erfolgreich unterwegs. Bekanntheit erlangte er in dem K-Drama "Extraordinary You". Mit der Serie "Alchemy of Souls" entpuppte er sich danach zum absoluten Frauenschwarm.

Anzeige

Instagram / katarinabluu Karina aka Yu Jimin im November 2023

Anzeige

Instagram / jxxvvxxk Lee Jaewook, südkoreanischer Schauspieler

Anzeige

Getty Images Giselle, Winter, Karina und Ningning, Mitglieder der K-Pop-Gruppe aespa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de