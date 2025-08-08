"Villa der Versuchung"-Eklat: Jetzt äußert sich der Sender

Bei den Dreharbeiten zur Reunion-Show von "Villa der Versuchung" kam es zu einem hitzigen Eklat zwischen Patricia Blanco (53) und Kevin Schäfer. Auslöser war offenbar ein Missverständnis, wie Sat.1 nun offiziell bestätigte. Patricia soll Kevin mit den Worten "Da siehst du aus wie hundert" kritisiert haben, doch Kevin verstand "wie ein Hund". Daraufhin soll er die Reality-TV-Darstellerin mit den Worten "Du siehst aus wie ein Affe" beleidigt haben. Patricia, Tochter der Schlagerlegende Roberto Blanco (88), reagierte entsetzt und zeigte Kevin wegen Beleidigung an.

Der Sender hat bereits Maßnahmen ergriffen und die umstrittene Szene aus der Reunion-Folge entfernt, die am 25. August ausgestrahlt wird. Laut Sat.1 sei nach dem Vorfall eine Pause eingelegt worden, um die Situation zu beruhigen. Während Patricia Schwerwiegendes in den Raum stellt – sie bewertet die Aussage als rassistisch –, hat Kevin die Vorwürfe entschieden zurückgewiesen. Er argumentiert, der Begriff sei nicht in einem rassistischen Kontext gefallen. Stattdessen erhebt er selbst Vorwürfe, Patricia habe ihn als "magersüchtig" und "wie ein Hund" bezeichnet, und kündigte eine Gegenanzeige an.

Laut eigener Aussage hatte Kevin noch versucht, den Streit aus der Welt zu schaffen. "Mir war direkt klar, dass sie auf eine Anzeige aus ist, nachdem sie meinen gegenseitigen Aussprachevorschlag sofort abgelehnt hat", erklärte er kürzlich gegenüber Promiflash. Auf ihre Anzeige habe er mit einer Gegenanzeige reagiert: "Weil Patricia mir keine andere Wahl gelassen hat. In meinen Augen möchte Patricia nur Aufmerksamkeit, weil sonst kein Hahn nach ihr kräht. Die gebe ich ihr gerne in Form einer Gegenanzeige."

Joyn / Michael de Boer Der "Villa der Versuchung"-Cast von Staffel 1

Instagram / iamkevinschaefer Kevin Schäfer, Realitystar

Instagram / patriciablancoofficial Patricia Blanco, Reality-TV-Star