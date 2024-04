Liebespaar Dev Patel und seine Tilda geben Red-Carpet-Debüt!

Dev Patel (33) und seine Freundin Tilda Cobham-Hervey gehen schon seit sieben Jahren gemeinsam durchs Leben. Bisher führten sie ihre Beziehung fernab des Blitzlichts. Das hat jetzt ein Ende! Denn das Schauspielerpaar zeigte sich nun erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich. Bei der Filmpremiere von "Monkey Man" konnten die beiden ihre Freude kaum zurückhalten und tauschten viele verliebte Blicke aus. Immer wieder lächelten sie sich an und ließen sich trotz der Fotografen nicht aus der Fassung bringen. Der "The Wedding Guest"-Darsteller zeigte sich in einem geschmackvollen blaugrauen Anzug und kombinierte dazu schwarze Lackschuhe. Seine Begleitung erschien in einem bodenlangen Kleid, verziert mit weißen und roten Rosen, einer kleinen Schleppe und einem aufregenden Schlitz an der Seite.

Die Fotos verraten: Dev und Tilda schweben immer noch auf Wolke sieben! Für Dev gab es an diesem Abend sogar gleich zwei Premieren: Neben dem öffentlichen Auftritt mit seiner Tilda feierte er auch sein Regiedebüt! Der "Slumdog Millionaire"-Schauspieler führte bei "Monkey Man" nämlich nicht nur Regie und wirkte am Drehbuch mit, sondern verkörperte auch die Hauptrolle im Film des harten Kämpfers hinter der Gorilla-Maske: Kid.

Das Schauspielerpaar sorgte mit dem gemeinsamen Auftritt für viel Aufsehen auf Social Media! Unter einem Beitrag auf Instagram kommentierte ein Nutzer von vielen: "Ihr seid so süß zusammen!". Aber vor allem eins fällt den Dev-Fans auf: Die meisten User wussten offensichtlich nicht, dass der 33-Jährige eine Frau an seiner Seite hat! "Was zur Hölle? Er hat eine Freundin?", schrieb jemand. "Langjährige Freundin? Was soll das heißen?", tippte ein anderer und fügte seinem Kommentar einen lachenden Smiley hinzu. Allen Kommentaren gemein ist jedoch die Freude über Dev und Tildas ersten öffentlichen Auftritt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dev Patel und Tilda Cobham-Hervey im April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Dev Patel, April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Bilder des gemeinsamen Auftritts? Total niedlich! Die beiden wirken sehr verliebt. Etwas übertrieben dieses ständige Händchenhalten. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de