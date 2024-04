Totgeburt: Jill Duggar und Derick Dillard beerdigen Tochter

Vor wenigen Tagen mussten Jill Duggar Dillard (32) und ihr Ehemann Derick Dillard einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Ihr viertes Kind kam tot zur Welt. Mittlerweile hat die Beerdigung ihrer kleinen Tochter stattgefunden. "Isla Marie, unser kleines Mädchen. Wir werden dich für immer lieben und dich in unseren Herzen behalten, bis wir dich im Himmel halten können. Zur Ruhe gebettet, 19. April 2024", verkünden die beiden auf Instagram. Dazu teilen sie bewegende Bilder der Beerdigung. Auf einem Foto ist unter anderem eine kleine weiße Schachtel zu sehen, die mit Blumen verziert ist.

Unter dem Post bekunden unzählige Nutzer ihr Beileid. "Mein Herz schmerzt. Aber es sieht so aus, als hättet ihr sie wunderbar geehrt. Ich bete für euch", lautet ein mitfühlender Kommentar. "Ich halte euch in meinen Gedanken und Gebeten fest. Was für eine schöne und sinnvolle Art, Isla zu ehren", schreibt ein weiterer Follower.

Jill war im vierten Monat schwanger, als sie erfuhr, dass ihr Kind im Mutterleib verstorben ist. "Isla wurde sehr geliebt und ihre drei großen Brüder waren so aufgeregt, sie auf der Welt begrüßen zu dürfen", erklärte die Influencerin. Die Familie brauche nun Zeit, um den Verlust der Kleinen verarbeiten zu können.

Instagram / jillmdillard Die Beerdigung von Isla Marie Dillard

Instagram / jillmdillard Jill Duggar Dillard und ihr Ehemann Derick Dillard



