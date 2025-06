Rita Ora öffnet sich: Wie Brustkrebs ihre Familie veränderte

Rita Ora (34) hat in einem emotionalen Interview über die schwierige Zeit gesprochen, als ihre Mutter Vera an Brustkrebs erkrankte. Die Diagnose traf die Familie vor 20 Jahren, als Rita erst 13 Jahre alt war. Ihre Mutter musste sich damals einer Mastektomie sowie mehreren Chemotherapie- und Strahlenbehandlungen unterziehen. Während ihrer Erkrankung bestand Vera darauf, dass Rita weiterhin die Schule besucht, obwohl die Sängerin am liebsten die ganze Zeit bei ihr gewesen wäre. Diese belastende Erfahrung hat Rita nachhaltig geprägt, wie sie in Davina McCalls Podcast "Begin Again" erzählte.

Im Gespräch erklärte Rita, wie die Krankheit ihrer Mutter ihre eigene psychische Gesundheit beeinflusste. Sie litt an PTBS (Posttraumatische Belastungsstörung) und entwickelte eine übersteigerte Angst um die eigene Gesundheit, die sie selbst als "Hypochondrie" bezeichnet. Sie berichtete, dass sie sich häufig ärztlich untersuchen ließ, getrieben von der Angst, ebenfalls an Brustkrebs zu erkranken. Psychotherapie half ihr, diese Ängste zu verarbeiten. Ihre Mutter, die selbst unter einer anhaltenden Angst während der Kontrolluntersuchungen leidet, sei eine Überlebenskämpferin, so Rita. Zudem betonte sie die Wichtigkeit, regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen.

Rita Ora spricht nur selten über private Themen – doch wenn es um die Gesundheit ihrer Mutter geht, wird sie emotional. Bereits 2019 sprach ihre Mutter Vera offen über ihre Brustkrebsdiagnose. Drei Jahre später brach Rita in einem Interview in Tränen aus, als sie von dem schweren Weg ihrer Mutter erzählte. Besonders schwer war es für sie, ihre Mutter nicht mehr als unerschütterliche Stütze wahrzunehmen. Heute engagiert sich die Sängerin aktiv für mehr Bewusstsein rund um Brustkrebs. Um ihr eigenes Risiko besser einschätzen zu können, ließ sie selbst einen Gentest machen – und schenkt mit ihrem offenen Umgang vielen Betroffenen Mut.

Getty Images Rita Ora bei der Vanity Fair Oscar Party in Beverly Hills

Actionpress / SOPA Images / SIPA Rita Ora bei den British Fashion Awards im Dezember 2024

ActionPress / Jose Perez / BACKGRID Rita Ora im Dezember 2024