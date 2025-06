Dick Van Dyke (99) sagt krankheitsbedingt Comedy-Auftritt ab

Der beliebte Schauspieler Dick Van Dyke (99) hat krankheitsbedingt seinen geplanten Auftritt bei einer Veranstaltung seines Vandy-Camp-Projekts abgesagt. Am 28. Juni sollte der 99-Jährige im Dick Van Dyke Theater der Malibu High School auftreten, doch seine Frau Arlene Silver erklärte vor Ort, dass es ihm an diesem Tag gesundheitlich nicht gut gehe. "Wenn man 99 Jahre alt ist, hat man gute und schlechte Tage, und heute ist leider ein schlechter Tag für ihn", merkte sie laut People vor den Zuschauern an. Fans konnten den "Mary Poppins"-Star jedoch per Livestream sehen, was krankheitsbedingt seine einzige Teilnahme an der Veranstaltung blieb.

Trotz seiner Abwesenheit verlief das Event erfolgreich, wie Arlene betonte: "Es ist eine Feier unserer Kindheit und all der Musik, die uns geprägt hat." Sie lobte erneut ihren Mann, der ihr durch seine Ermutigungen das Selbstvertrauen gegeben habe, solche Auftritte zu meistern. Die Veranstaltung, die Live-Musik, Gesprächsrunden und Überraschungsgäste umfasst, wird von dem Paar gemeinsam organisiert und feiert nicht nur die eigene Arbeit des Schauspielers, sondern auch die Kindheitserinnerungen vieler Menschen. Ein Teil der Einnahmen soll zudem für die Entwicklung eines Dick Van Dyke Museums verwendet werden. Seine Partnerin äußerte sich optimistisch, dass ihr Mann bei der nächsten Ausgabe des Vandy Camp wieder persönlich dabei sein könne.

Dick Van Dyke, der durch seine Rollen in Klassikern wie "Mary Poppins" und "Tschitti Tschitti Bäng Bäng" berühmt wurde, ist seit Jahrzehnten eine Ikone der Unterhaltungsindustrie. In den letzten Jahren hat er sich vor allem seiner Gesundheit und kreativen Projekten wie dem Vandy Camp gewidmet. Mit seiner Frau Arlene, die 46 Jahre jünger ist, teilt er nicht nur eine glückliche Ehe, sondern auch die Leidenschaft, anderen Menschen Freude zu bereiten. Dick ist mit ihr bereits seit 2012 verheiratet.

Getty Images Dick Van Dyke, Schauspieler

Getty Images Schauspieler Dick Van Dyke mit seiner Frau Arlene Silver, November 2018

Getty Images Dick Van Dyke und Carol Burnett, Juni 2024

