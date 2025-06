"Zum Kotzen": Charlize Theron wettert gegen Bezos-Hochzeit

Charlize Theron (49) hat bei einer Rede im Rahmen der jährlichen Block-Party ihres wohltätigen "Charlize Theron Africa Outreach Projects" kein Blatt vor den Mund genommen und scharf gegen die prunkvolle Hochzeit von Amazon-Gründer Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) ausgeteilt. Das milliardenschwere Event, das am vergangenen Wochenende in Venedig stattfand, zog Stars wie Leonardo DiCaprio (50), Tom Brady (47) und die Kardashians in die italienische Lagunenstadt. Die Schauspielerin ließ laut The Hollywood Reporter jedoch durchblicken, dass sie mit der Prunkveranstaltung alles andere als einverstanden war. "Ich glaube, wir sind vielleicht die Einzigen, die keine Einladung zur Bezos-Hochzeit bekommen haben. Aber das ist okay, denn die sind zum Kotzen und wir sind cool", lästerte sie.

Die romantische Zeremonie selbst fand auf der malerischen Insel San Giorgio Maggiore in Venedig statt und versammelte zahlreiche prominente Gäste aus aller Welt. Matteo Bocelli sorgte zudem für ein musikalisches Highlight und verzauberte die Anwesenden mit klassischen Liebesliedern, wie mit einer Interpretation von "Can’t Help Falling in Love" von Elvis Presley (✝42). Für die glamouröse Hochzeit wählte Lauren ein Kleid von Dolce & Gabbana, das ihr von Modeikone Anna Wintour (75) empfohlen wurde. Vor der Trauung hatte das Paar seine Gäste außerdem mit einer luxuriösen Willkommensparty verwöhnt und damit schon früh den Ton für das opulente Fest vorgegeben.

Die Beziehung zwischen dem Amazon-Chef und der Moderatorin begann bereits im Jahr 2019 – zur selben Zeit wie die Scheidungen von Jeffs Ehe mit MacKenzie Scott und Laurens Ehe mit Patrick Whitesell. Besonders bemerkenswert: Ausgerechnet Patrick selbst soll Jeff einst ins Spiel gebracht haben, indem er die beiden bekannt machte. Die Verlobung der Turteltauben fand schließlich im Mai 2023 statt und wurde mit der pompösen Hochzeitsparty in Venedig nun gekrönt. In den Flitterwochen soll es für das Ehepaar jetzt nach Sizilien in die idyllische Stadt Taormina gehen, wie Daily Mail berichtet.

Maya Dehlin Spach/Getty Images, Amy Sussman/Getty Images Collage: Charlize Theron, Lauren Sánchez und Jeff Bezos

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos bei ihrer Hochzeit in Venedig, Juni 2025

Getty Images Patrick Whitesell und Lauren Sánchez, Februar 2011