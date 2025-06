Meghan und Harry verärgerten die Queen vor ihrer Hochzeit

Im Vorfeld ihrer Hochzeit im Mai 2018 sollen Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) die inzwischen verstorbene Queen Elizabeth II. (✝96) stark verärgert haben. Laut einem neuen Bericht der Daily Mail fühlte sich die Monarchin von den Planungen ausgeschlossen und zeigte sich besorgt über ihren "besessenen und schwachen" Enkel. Besonders enttäuscht soll sie darüber gewesen sein, dass Meghan ihr das Hochzeitskleid vor der Feier nicht zeigen wollte. Zudem habe es Spannungen zwischen Meghan und anderen Mitgliedern der königlichen Familie gegeben, insbesondere Kate (43). In einem Gespräch mit ihrer Cousine, Lady Elizabeth Anson, habe die Queen geäußert, dass sie das Verhalten des Paares als problematisch empfinde.

Lady Elizabeth sprach offen über die Beziehung zwischen der Monarchin und dem Herzog von Sussex. Laut ihr habe die Queen einen Bruch in der Familienharmonie festgestellt und kritisiert, dass Harry nicht wie üblich den Dean of Windsor um Erlaubnis für die Zeremonie gebeten habe, sondern direkt den Erzbischof von Canterbury. Trotz einer späteren Versöhnung habe Lady Elizabeth erzählt, die Spannungen und Unstimmigkeiten seien ausgeprägt gewesen. Auch Meghans Vater, Thomas Markle, habe sich vor der Hochzeit zurückgezogen, angeblich aus Angst und gesundheitlichen Gründen, was für zusätzlichen Aufruhr gesorgt habe.

Doch der eigentliche Wendepunkt in der Beziehung zwischen der Britin und dem Paar kam erst nach dem viel diskutierten Rückzug von Harry und Meghan aus den royalen Pflichten. Als die beiden verkündeten, sie wollten weiterhin eine "progressive Rolle" in der Familie einnehmen und mit der Queen "zusammenarbeiten", stieß das Wort "zusammenarbeiten" bei Elizabeth offenbar auf völliges Unverständnis. Für die Monarchin war es befremdlich, dass man einfach "mit der Queen zusammenarbeiten" wolle – denn in ihrer Welt war die Königsfamilie klaren Hierarchien und Traditionen verpflichtet. Wie Insider laut Daily Mail berichteten, sah sie darin einen endgültigen Bruch und bestand darauf, einen klaren Schlussstrich unter das royale Kapitel ihres Enkels und dessen Frau zu ziehen.

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Queen Elizabeth II. im Jahr 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghans Hochzeitsgäste

Getty Images Queen Elizabeth II, Herzogin Meghan und Prinz Harry im Juli 2018