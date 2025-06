Selten: Regé-Jean Page turtelt mit seiner Freundin in Rom

Regé-Jean Page (37) und seine Freundin Emily Brown wurden am vergangenen Samstag bei einem romantischen Dinner im berühmten Pierluigi-Restaurant in Rom gesichtet. Der Schauspieler, bekannt aus der ersten Staffel der Netflix-Serie Bridgerton, genoss den Abend offensichtlich in vollen Zügen, wie neue Fotos zeigen, die unter anderem Daily Mail vorliegen. Das Paar, das seit 2021 gemeinsam in der Öffentlichkeit auftritt, wirkte entspannt und glücklich, während es mit dem Kellner lachte und sein Essen bestellte.

Es ist das erste Mal seit Februar 2024, dass die beiden zusammen in der Öffentlichkeit gesehen wurden, nachdem sie zuvor das dunhill Pre-BAFTA Filmmakers Dinner in London besucht hatten. Das Paar hält seine Beziehung ansonsten weitgehend privat, wurde aber wiederholt auf roten Teppichen, etwa bei den GQ-Awards, zusammen gesichtet. Ihr gemeinsames Zuhause sollen sie bereits 2020 erworben haben. Vor ihrer Beziehung mit Regé-Jean war Emily mit Jack Badu, einem Fußballtrainer, liiert.

Der große Durchbruch gelang Regé-Jean mit der Rolle des Simon Basset in "Bridgerton". Die Fans hätten sich gewünscht, dass er in der Serie bleibt. Doch der Brite entschied sich schon früh gegen eine Rückkehr und sprach darüber ganz offen mit Vanity Fair: "Ich habe mich für einen Job gemeldet, den ich dann auch gemacht habe. [...] Das war es." Die Geschichte seiner Figur sei für ihn erzählt gewesen. Mit dieser klaren Haltung überraschte er seine Anhänger, die gehofft hatten, ihn weiter als Duke of Hastings im Bildschirm-Hit zu sehen. Stattdessen setzte der Darsteller auf neue Herausforderungen in Hollywood. In Blockbustern wie "The Gray Man" und "Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben" überzeugte er an der Seite großer Namen.

Getty Images Regé-Jean Page, März 2025

Getty Images Regé-Jean Page und Emily Brown, Juli 2022

Getty Images Regé-Jean Page, Oktober 2024