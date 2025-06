Zehn Karat: Victoria Swarovski heizt Verlobungsgerüchte an

Victoria Swarovski (31) sorgte bei einem Formel-1-Event in Spielberg für funkelnde Spekulationen. An ihrer rechten Hand blitzte ein Diamantring, der selbst für die Erbin des bekannten Kristallimperiums eine echte Keule ist: Von Experten wurde er auf bis zu zehn Karat geschätzt. An ihrer Seite: Partner Mark Mateschitz (33), der milliardenschwere Red-Bull-Erbe. Gemeinsam posierte das Paar in der Boxengasse, strahlend, vertraut – doch der wahre Hingucker saß glänzend auf Victorias Finger. Schnell kamen Gerüchte auf, ob der auffällige Ring nicht nur ein Schmuckstück, sondern ein Zeichen für mehr sein könnte: eine heimliche Verlobung? Eine offizielle Bestätigung der beiden steht bislang aus, doch Fans sind sich sicher: Dieser Klunker spricht für sich.

Fachleute warfen bereits einen genaueren Blick auf das Schmuckstück – und kamen aus dem Staunen kaum heraus. Der leuchtende Stein könnte laut Oe24 ein "Fancy Yellow Vivid" sein – ein besonders seltener Diamant mit kräftigem Gelbton und Emerald-Cut-Schliff. Bei höchster Reinheit läge der Wert des Prachtstücks in siebenstelliger Höhe. Selbst in der hochpreisigen Schmuckwelt wäre das ein Statement, das nicht nur glänzt, sondern Bände spricht. Victoria, ohnehin als Königin des Kristalls bekannt, präsentiert mit diesem Stück nicht einfach nur Luxus – sondern möglicherweise auch einen Fingerzeig auf einen neuen Lebensabschnitt.

Victoria kennt die Bühne, den Glanz – und den perfekten Auftritt. Seit Jahren begeistert sie mit eleganter Mode, opulentem Schmuck und einem feinen Gespür für die perfekte Inszenierung. Mark, ihr Partner, wirkt dagegen meist zurückhaltend, fast kamerascheu. Umso spannender, dass die beiden nun so offen gemeinsam auftreten. 2017 hatte Victoria in Kitzbühel ihre erste Hochzeit mit Werner Mürz gefeiert – die leise Scheidung folgte 2023. Seither war es ruhig um das Liebesleben der Let's Dance-Moderatorin – bis jetzt. Ob der auffällige Ring tatsächlich ein neues Kapitel einläutet, bleibt offen. Doch eines ist klar: Die Fans würden sich über baldige schöne Nachrichten freuen – und das Paar scheint auf einem vielversprechenden Weg zu sein.

Getty Images Victoria Swarovski und Mark Mateschitz, 2024

Getty Images Mark Mateschitz und Victoria Swarovski in Imola, Italien 2025

SplashNews.com Werner Mürz und Victoria Swarovski