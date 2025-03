Herzzerreißend: Jill Duggar gedenkt totgeborener Tochter

Jill Duggar Dillard (33) und ihr Ehemann Derick erhielten vor einem Jahr eine herzzerreißende Nachricht: Das Paar musste die Totgeburt seines vierten Babys verkraften. Auf Instagram erinnert sich die Autorin an diesen schlimmen Tag zurück. "An diesem Morgen vor einem Jahr bereiteten wir uns auf die Entbindung unserer Tochter vor, nachdem wir nur wenige Tage zuvor erfahren hatten, dass sie zu Jesus in den Himmel aufgestiegen war", schreibt sie zu einer Bilderreihe, unter der sich eine Aufnahme befindet, die sie gemeinsam mit ihrem Partner im Krankenhaus zeigt. Begleitet wurde sie unter anderem von ihrer Mutter Michelle Duggar, einer Freundin sowie einigen ihrer Schwestern, während Dericks Mama auf ihre drei Söhne aufpasste.

In ihrem emotionalen Post betont die 33-Jährige, wie viel es ihr bedeutete, in dieser schwierigen Zeit von liebevollen Menschen umgeben zu sein. "Wir sind so dankbar für all diejenigen, [...] die uns in den Arm genommen, für uns gebetet haben und uns auch weiterhin unterstützen, während wir diesen Weg gehen, den niemand jemals gehen möchte", erklärt sie. Außerdem richtet sich Jill in ihrer Story mit ein paar Worten an ihr kleines Mädchen, dem sie den Namen Isla Marie gab. Sie veröffentlicht ein Foto des Grabes, vor dem sie und Derick gemeinsam stehen und einen kleinen rosafarbenen Cupcake in der Hand halten, während ihre Finger ein Herz bilden. "Alles Gute zum Geburtstag, Babygirl. Wir haben jeden Augenblick des heutigen Tages an dich gedacht", schreibt die TV-Bekanntheit.

Jill, die einst durch die Realityshow "Die Duggars – 19facher Kindersegen" bekannt wurde, und ihr Mann gehen schon einige Jahre gemeinsam durchs Leben. Das Paar heiratete 2014 und bekam im Laufe der Zeit drei Söhne: Israel David, Samuel Scott und Frederick "Freddy" Michael. Vergangenes Jahr erwarteten die beiden ihre erste Tochter, doch als die Schriftstellerin im vierten Monat schwanger war, erfuhren sie, dass ihr Baby im Mutterleib verstorben war. "Mit schwerem Herzen verkünden wir die Totgeburt unseres wunderschönen kleinen Mädchens Isla Marie Dillard", gaben sie in einem ergreifenden Social-Media-Beitrag bekannt.

Derick Dillard und Jill Duggar Dillard

Jill Duggar Dillard und Derick Dillard vor dem Grab ihrer Tochter