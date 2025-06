Darum fehlte Eva Longoria bei Lauren Sánchez' Traumhochzeit

Lauren Sánchez (55) und Jeff Bezos (61) feierten am vergangenen Wochenende ihre glamouröse Hochzeit in Venedig. Doch einer der prominentesten Gäste, Schauspielerin Eva Longoria (50), glänzte durch Abwesenheit. Während die dreitägige Feier mit Stars aus aller Welt Schlagzeilen machte, verbrachte Eva gemeinsam mit ihrem Mann José Bastón Zeit an einem Strand in Marbella. Der Grund für ihre Abwesenheit? Laut Page Six verhinderten ein volles Arbeitspensum und die kürzliche Schulteroperation ihres Ehemanns ihre Teilnahme an der Hochzeit.

Trotz ihrer Abwesenheit machte Eva im Vorfeld deutlich, dass sie Lauren und deren Liebe zu Jeff voll und ganz unterstützt. Erst im Mai hatte sie an der luxuriösen Junggesellinnenparty in Paris teilgenommen, wo sie mit Lauren Händchen haltend fotografiert wurde. "Ich hatte nur wenig Zeit und musste schnell wieder weg", erklärte sie später auf den Filmfestspielen in Cannes gegenüber dem Magazin People. Dennoch war es ihr wichtig, Laurens großen Moment im Vorfeld zu feiern. Neben Eva gehörten auch Stars wie Kim Kardashian (44) und Katy Perry (40) zu den Gästen des Pariser Polterabends. Wie Eva besuchte Katy die Hochzeit ebenfalls nicht – auch sie hatte berufliche Verpflichtungen.

Eva und Lauren verbindet eine jahrelange Freundschaft, die trotz gelegentlicher beruflicher Hürden von Nähe geprägt ist. Lauren, bekannt als ehemalige Nachrichtensprecherin, und Eva, die als Schauspielerin und Produzentin weltweiten Ruhm erlangt hat, teilen ein Leben im Rampenlicht. Gerade für die gefeierte Desperate Housewives-Darstellerin ist es wichtig, Freundschaften angesichts ihres vollgepackten Terminkalenders zu pflegen. Neben ihrer Schauspielkarriere widmet sich Eva derzeit intensiv ihrer CNN-Serie über die kulinarische Vielfalt Spaniens. Trotzdem findet sie immer wieder Zeit für wichtige Momente im Leben ihrer Liebsten – selbst wenn diese nur einen kurzen Besuch erlauben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eva Longoria und Lauren Sánchez, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Eva Longoria, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Eva Longoria und Lauren Sánchez, Dezember 2023