Liebesbeweis: Mike Heiter begleitet Leyla zum Endokrinologen

Leyla Lahouar (29) hat in ihrer Instagram-Story einen sehr persönlichen Moment mit ihren Followern geteilt: Bei einer Untersuchung wurde ein Knoten an ihrer Schilddrüse entdeckt, der jetzt ärztlich abgeklärt werden soll. Die Nachricht kam nicht nur überraschend, sondern machte Leyla auch große Angst, wie sie berichtete. Umso berührender ihre Schilderung, wie ihr Verlobter Mike Heiter (33) reagierte: "Ich komme mit", habe er sofort gesagt, als sie ihm von ihren Sorgen erzählte. Obwohl er eigentlich andere Pläne hatte, wich er nicht von ihrer Seite – für die 29-Jährige ein echter Liebesbeweis.

Mikes Begleitung zum Arzttermin wurde für Leyla zu einem echten Anker. Sie habe gemischte Gefühle gehabt, sagte sie, doch seine Nähe habe ihr Halt gegeben. In ihrer Story sprach sie offen über diese Momente – und wie viel es ihr bedeutete, dass Mike spontan an ihrer Seite war. "Das finde ich so süß", kommentierte sie gerührt. Die beiden Reality-Stars teilen viele ihrer Erlebnisse mit ihren Followern, doch in diesem Fall ging es um mehr als alltägliche Pärchenposts. Mike bewies mit dieser kleinen, aber bedeutsamen Geste, wie ernst es ihm ist – und Leyla machte daraus eine Botschaft, die viele ihrer Fans emotional berührte.

Dabei kennt Leyla Arztpraxen auch von ganz anderer Seite: In der Vergangenheit unterzog sie sich bereits mehrfach schmerzhaften Behandlungen – allerdings nicht wegen gesundheitlicher Sorgen, sondern aus rein ästhetischen Gründen. Erst vor Kurzem ließ sie sich die Lippen-Filler auflösen, um Verhärtungen loszuwerden, die sich durch jahrelange Injektionen gebildet hatten. Auch an Kinn und Wangen legte sie mittlerweile den Rückwärtsgang ein und verabschiedete sich von zusätzlichem Volumen. Doch nun geht es für Leyla nicht um äußerliche Korrekturen, sondern um ihre Gesundheit. Und vielleicht wird gerade durch diese neue Erfahrung deutlich, wie sehr Leyla auf Mike an ihrer Seite vertrauen kann.

Anzeige Anzeige

Instagram / leylalahouar Mike Heiter und Leyla Lahouar, TV-Pärchen

Anzeige Anzeige

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, Realitystars