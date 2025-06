Handykonsum verboten: Kontra K verrät Details über Erziehung

Rapper Kontra K (37), bürgerlich Maximilian Diehn, hat Einblicke in sein Familienleben und seine Erziehungsmethoden gewährt. Im Interview mit RTL betonte der dreifache Vater, dass seine Kinder keinen unbegrenzten Zugang zu digitalen Medien haben. "Die haben gar kein Handy. Der Älteste hat eins, aber das ist über meinen Account gelenkt. Da geht mal 20 Minuten Zocken, wenn es erlaubt ist, aber sonst nichts", verriet er.

Neben diesen Maßnahmen legt der Berliner, passend zu seiner eigenen Begeisterung für Sport und Kampfsport, auch großen Wert auf Bewegung und Wertevermittlung bei seinen Kids. "Ich übertrage das natürlich auch auf meine Kids. Wir alle haben eine harte Zukunft vor uns und da braucht es starke Menschen. Ich versuche, das so zu machen, wie ich es kann – auch einfühlsam zu sein. Und das mit dem Sport zu verbinden", schilderte Kontra K.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Musiker im Gespräch mit dem Sender betont, dass er als Vater sensibel, aber auch streng sei. Die eiserne Disziplin, von der er regelmäßig in seinen Songs erzählt, will er auch an seine Kinder weitergeben. "Wir brauchen wieder starke Menschen, und ich versuche, meine Söhne und meine Tochter zu starken Menschen und Individuen zu machen", erklärte er damals. Seine Priorität lag dabei nicht nur auf körperlicher Fitness. "Fit sein ist wichtig. Und fit ist man nicht nur, wenn der Körper geil aussieht. Ich möchte gesund sein. Ich habe drei Kinder und will für sie da sein", sagte der Rapper im Interview.

Kontra K, Rapper

Kontra K im Juni 2025

Kontra K im April 2025

