Robert Geiss verstößt gegen Dresscode bei Ralfs Geburtstag

Ein halbes Jahrhundert Ralf Schumacher (50) – und das wurde gefeiert, wie es sich für einen ehemaligen Formel-1-Star gehört: stilvoll, laut und glamourös. Zur White Party anlässlich seines runden Geburtstags versammelten sich Familie, Freunde und Promis gemäß Dresscode in edlem Weiß. Nur Robert Geiss (61) stach deutlich hervor: In komplett schwarzer Montur sprengte er die harmonische Optik. Ein modischer Fauxpas? Eher ein echter Geiss-Moment. Auf Instagram erklärte der TV-Millionär lachend: "Leute, das passiert, wenn man die Einladung nicht richtig liest. Happy Birthday!"

Die Partystimmung der Gäste blieb ungetrübt – und so auch Roberts. Als ihm auffiel, dass er mit seiner dunklen Kleidung perfekt zum Servicepersonal der Location passte, machte er kurzerhand das Beste daraus: Teller in die Hand, ein Grinsen ins Gesicht, und schon spielte er für ein paar Minuten den Oberkellner. Die Gäste staunten nicht schlecht, als der Realitystar plötzlich charmant das Geschirr sortierte. Videos und Fotos von der ungewöhnlichen Szene landeten direkt auf Social Media, begleitet von viel Applaus für so viel Selbstironie. Robert beweist einmal mehr: Wer über sich selbst lachen kann, punktet doppelt.

Ralf selbst genoss seinen großen Tag sichtlich. Gemeinsam mit seinem Partner Étienne Bousquet-Cassagne, seiner Familie und engen Freunden ließ er sich feiern – entspannt, herzlich und gut gelaunt. Dass Ralf und Robert sich seit Jahren gut verstehen, war ebenfalls deutlich zu spüren. Beide verbindet ihr Erfolg als Unternehmer und ihre lockere Art, mit der sie das Rampenlicht nehmen, wie es kommt – mit einem Augenzwinkern. Während Ralf im Kreise seiner Liebsten auf sein erstes halbes Jahrhundert anstieß, wurde Robert mit seinem Auftritt als schwarzes Schaf zum heimlichen Star des Abends. Eine Party voller Glanz, guter Laune – und einer ordentlichen Portion Situationskomik, die sich so kaum planen lässt.

Instagram / robertgeiss_1964 Ralf Schumaher und sein Freund Étienne (r.) mit Robert Geiss

https://www.instagram.com/p/DLgAM3ostAI/ TV-Millionär Robert Geiss im Juni 2025

Instagram / etienne_bousquet Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne