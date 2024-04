Henning Krautmacher widmet krebskranker Frau einen Song

Henning Krautmacher verarbeitet seine Gedanken in seiner Musik. 2022 war bekannt geworden, dass die Frau des Höhner-Frontmanns an Krebs erkrankt ist. Während der Chemotherapie und anderen Behandlungen war der Leverkusener stets an der Seite seiner Liebsten – seine Erfahrungen und Gefühle verpackt er nun in einem Song. "Wenn du Musiker bist, kannst du am besten Erlebtes – ob Positives oder Schicksalhaftes – in Songtexten verarbeiten. Mit dem Schreiben des Songs habe ich die schwere Zeit verarbeitet", erklärt er gegenüber EXPRESS.

Laut dem 67-Jährigen handelt es sich um eine Ballade und beschreibt die Herausforderungen des Paares, während sie gegen Ankes Krebs ankämpfen. Eigentlich wollte Henning das Lied nicht veröffentlichen. "Der Song war nie für die Öffentlichkeit gedacht, doch durch den Kontakt zu [...] einer gemeinnützigen Stiftung, die den Austausch von Patienten untereinander und mit Experten aus Medizin und Forschung ermöglicht, entstand die Idee, den Song auch denjenigen zugänglich zu machen, die gerade Ähnliches durchmachen müssen oder durchgemacht haben wie wir", beschreibt er seine Meinungsänderung.

Die Genesung von Anke ist Hennings höchste Priorität. Nachdem ihre Erkrankung öffentlich gemacht wurde, zog er einen Schlussstrich unter seine Karriere. Im November 2022 gab er gegenüber der Deutschen Presse-Agentur folgendes Statement ab: "Mein Platz ist jetzt an der Seite meiner Frau. Sie hat eine langwierige, belastende Chemotherapie vor sich. Es wird ein harter Weg, den wir gemeinsam beschreiten wollen."

Henning Krautmacher, Musiker

Henning Krautmacher bei "Die Goldene Stimmgabel 2007"

