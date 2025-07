"Jane the Virgin"-Star Gina Rodriguez ist wieder schwanger

Gina Rodriguez (40) strahlt vor Freude: Die Schauspielerin erwartet ihr zweites Kind. Am Freitag, dem 11. Juli, präsentierte die Jane the Virgin-Darstellerin ihre süßen Neuigkeiten auf dem roten Teppich eines Boxkampfs im Madison Square Garden in New York City. In einem eng anliegenden schwarzen Kleid mit Blumenmuster zeigte sie stolz ihren Babybauch und ließ sich zusammen mit ihrem Ehemann, dem 38-jährigen Joe LoCicero, fotografieren. Das Paar, das bereits Sohn Charlie Ray großzieht, posierte sichtlich verliebt und voller Vorfreude für die Kameras.

Im Januar hatte Gina in einem Interview mit People darüber gesprochen, warum sie der Gedanke an ein weiteres Kind nervös macht. Sie betonte, wie glücklich ihr Sohn sie macht und wie viel sie durch ihn über Liebe und Kommunikation gelernt hat. Dennoch erklärte sie, dass sie sich Sorgen über die Herausforderung von zwei Kindern gleichzeitig und die damit verbundene Zeitaufteilung macht. Trotz aller Ängste scheint das Paar jedoch bereit für diese nächste große Reise als Familie zu sein.

Gina und Joe führen seit der Geburt ihres ersten Kindes ein sehr familiäres Leben ohne externe Unterstützung durch Nannys. Mit vollem Engagement kümmert sich die Schauspielerin um ihren Sohn, bringt ihn jede Nacht ins Bett und bezeichnet sich selbst als "seinen Kopfkissenersatz". Ihre Liebe zu Charlie bringt ihr Herz zum Leuchten und sie beschrieb das Leben mit ihm im Gespräch mit dem Magazin als "eine tägliche Lektion in grenzenloser Liebe". Nun dürften diese Gefühle bald durch ein weiteres Familienmitglied noch größer werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gina Rodriguez-LoCicero, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe Locicero und Gina Rodriguez-LoCicero, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / hereisgina Gina Rodriguez mit ihrem Baby Charlie und Ehemann Joe