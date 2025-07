Netflix-Comeback: Lena Dunham sagt Bodyshaming den Kampf an

Lena Dunham (39) feiert ihr großes Comeback! Mit ihrer neuen Serie "Too Much", die am 10. Juli auf Netflix gestartet ist, betritt die Schauspielerin und Produzentin wieder das Rampenlicht. Die romantische Komödie, die von ihren eigenen Erfahrungen inspiriert ist, erzählt die Geschichte von Jessica, einer offenen Amerikanerin, die nach London zieht, um ein gebrochenes Herz zu kurieren, und dabei auf den Indie-Musiker Felix trifft. Wie auch bei ihrer HBO-Erfolgsserie "Girls" bleibt ein Thema präsent: der Kampf gegen Bodyshaming. Im Interview mit Variety erklärte Lena, dass nicht die Körper ihrer Figuren im Mittelpunkt der Auseinandersetzung stehen sollten. "Das ist kein Spaß", so Lena.

Während ihrer früheren Erfolge war Lena oft Ziel von Kritik und destruktiven Kommentaren, was sie stark geprägt hat. Heute ist sie entschlossen, ihre Erfahrungen zu nutzen, um ihre Darsteller besser zu schützen. Mit deutlichen Worten machte sie in dem Interview klar: "Wenn jemand etwas über eines meiner Talente zu sagen hat, bin ich bereit, dafür einzustehen." Zudem greift sie in der Serie das Thema Bodyshaming subtil auf, ohne belehrend zu wirken – Jessica muss sich mit offenen Begegnungen und urteilsfreien Beziehungen in einer neuen Umgebung auseinandersetzen, was durchaus Parallelen zu Lenas eigenem Leben aufweist.

Mit "Too Much" geht Lena jedoch nicht nur einem weiteren beruflichen Erfolg entgegen, sondern schlägt auch persönlich ein neues Kapitel auf. Seit ihrem Umzug nach London hat sie sich als Drehbuchautorin und Regisseurin neu erfunden, zugleich fand sie dort in dem Musiker Luis Felber ihre große Liebe. Wie Lena im Interview verriet, will sie sich mit ihrer kreativen Arbeit als Produzentin und Regisseurin für mehr Akzeptanz und Vielfalt in der Film- und Serienwelt einsetzen.

Getty Images Lena Dunham im Dezember 2019 in Los Angeles

Photo by StillMoving.Net for Netflix Lena Dunham und Megan Statler beim Netflix Special Screening von "Too Much" in London

Getty Images Luis Felber und Lena Dunham im Juli 2022