Terror? Calantha Wollny richtet Wort öffentlich an Silvia

Das Drama um Calantha Wollny (24) und ihre Mutter Silvia (60) geht weiter. Vor einer Woche sorgte das Oberhaupt der Großfamilie für Schlagzeilen, als es öffentlich einen angeblichen polizeilichen Fahndungsaufruf nach ihrer Tochter teilte. Calantha dementierte diese Aussage und schoss heftig gegen ihre Mutter. Anscheinend versucht Silvia aber nach wie vor, mit allen Mitteln Kontakt zu Calantha aufzunehmen. In ihrer Instagram-Story richtet diese nun klare Worte direkt an Silvia: "Da du es privat nicht verstehst: Silvia, lass mich in Ruhe! Ich will nichts von dir wissen. Hör auf, mir zu schreiben!"

In einer weiteren Sequenz klärt die 24-Jährige ihre Community über die zahlreichen Versuche der Kontaktaufnahme durch Silvia auf. "Ich habe [sie] vor über einer Woche blockiert. Nun kontaktiert sie mich seit gestern über andere Plattformen", erklärt sie wütend. Die Situation rund um die angebliche Fahndung sorgt aber nach wie vor für Fragezeichen. Inzwischen äußerte sich sogar schon die zuständige Polizeidienststelle in Neuss dazu. Sie bestätigte, dass keine Vermisstenanzeige zu der jungen Frau vorliege. Daraufhin behauptete die Vielfachmutter, missverstanden worden zu sein. "Für alle, die es nicht verstehen: Ich habe mit keinem Wort gesagt, dass Calantha vermisst wird. Es ging einzig und allein darum, dass die Polizei sowohl Calantha als auch Alex sucht und den Aufenthaltsort benötigt. Mehr nicht", stellte sie auf Social Media klar. Calantha streitet nach wie vor ab, dass im Zusammenhang mit ihr eine Fahndung laufe. Näher wolle sie sich aber nicht dazu äußern.

Im Zuge ihrer aktuellen Stellungnahme gab Calantha außerdem an, bereits gegen ihren Bruder Jeremy-Pascal Anzeige erstattet zu haben. Ob diese Anzeige mit dem aktuellen Suchaufruf oder den Vorwürfen aus der Vergangenheit zusammenhängt, ließ sie offen und äußerte sich dazu nicht näher. Bereits vor rund einem Jahr hatte Calantha mit schweren Vorwürfen innerhalb der Familie für Schlagzeilen gesorgt. Damals hatte sie öffentlich behauptet, von ihrem Bruder sexuell missbraucht worden zu sein. Jeremy wies diese schweren Vorwürfe entschieden zurück und machte öffentlich, dass seine Schwester unter schweren psychischen Problemen leide.

Anzeige Anzeige

Instagram / randale_caly Calantha Wollny macht ein Selfie

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Silvia Wollny, "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie"-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / _jeremypascalwollny_ Jeremy-Pascal Wollny und seine Freundin Celine