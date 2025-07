Luxusboot-Drama: Carmen Geiss entfacht Shitstorm im Netz

Carmen Geiss (60) hat mit einem Instagram-Post erneut für Aufsehen gesorgt. Der Reality-TV-Star teilte ein Video, das ein brennendes Luxusboot in Saint-Tropez zeigt, und äußerte darin ihre Besorgnis über die aktuelle Lage für Bootsbesitzer. Sie schrieb: "Es ist so eine schreckliche Zeit für Bootsbesitzer im Moment" und zeigte sich erleichtert, dass sich ihr eigenes Boot derzeit in Dubai befindet. Erst kürzlich hatten Carmen und Robert Geiss (61) in ihrer Villa in Saint-Tropez einen Überfall erlebt – ein Ereignis, das ihre Unsicherheit zusätzlich verstärkt hat.

Doch Carmens Mitgefühl für die betroffenen Eigner der Luxusjacht stieß bei vielen ihrer 1,3 Millionen Instagram-Follower auf Unverständnis. Einige Nutzer kommentierten schlicht, dass solche Probleme mit dem vielen Geld der Betroffenen leicht zu lösen seien, während andere Carmen dafür kritisierten, sich auf vermeintliche "Luxusprobleme" zu konzentrieren. Besonders heftig fiel die Reaktion darauf aus, dass sie nicht erwähnte, ob es bei dem Zwischenfall Verletzte gegeben hat. Kommentare wie "Erwartet ihr echt Mitleid?" oder "Wieso nutzt du deine Reichweite nicht, um auf wirklich wichtige Themen aufmerksam zu machen?" spiegelten die allgemeine Kritik in den sozialen Medien wider.

Carmen Geiss ist als schillernde Persönlichkeit bekannt, die ihr luxuriöses Leben in der Reality-Show "Die Geissens" öffentlich zur Schau stellt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Robert Geiss lebt sie in Saint-Tropez und genießt das Leben an der Côte d'Azur. Ihre Vorliebe für die Glamour-Welt wird ihr jedoch nicht selten als Abgehobenheit ausgelegt. In der Vergangenheit nutzte sie ihre Reichweite jedoch auch, um persönliche oder gesellschaftliche Themen anzusprechen – doch nicht jeder ihrer Beiträge findet bei den Followern Anklang. Öffentliche Reaktionen wie diese könnten Carmen künftig dazu bewegen, sich in ähnlichen Situationen möglicherweise sensibler zu äußern.

Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Carmen Geiss, TV-Bekanntheit

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss im April 2025

Instagram / davinageiss Davina Geiss, Shania Geiss, Carmen Geiss und Robert Geiss im Mai 2023