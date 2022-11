Seine Frau ist krank: Höhner-Frontmann tritt nie wieder auf

Henning Krautmacher zieht sich zurück! Der Sänger war Mitte der 1980er-Jahre mit Bands wie Locker vom Hocker oder Uss d’r Lameng auf der Bühne zu sehen. Größere Bekanntheit erlangte er vor allem als Frontmann der Kölner Musikgruppe Höhner. Mit ihr landete er große Hits – unter anderem "Viva Colonia" und "Wenn nicht jetzt, wann dann?". Im Februar hatte Henning allerdings seinen Ruhestand für Ende des Jahres angekündigt. Nun hört er aber plötzlich früher auf!

Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärte der 65-Jährige, dass er nicht wie geplant noch in der Karnevalssaison auf der Bühne stehen werde: "Mein Platz ist jetzt an der Seite meiner Frau. Sie hat eine langwierige, belastende Chemotherapie vor sich. Es wird ein harter Weg, den wir gemeinsam beschreiten wollen." Anke, mit der er in zweiter Ehe lebt, habe erst vor rund drei Wochen erfahren, dass sie schwer krank sei. Henning sei jedoch zuversichtlich, dass sie wieder gesund werde. "Wir haben noch viele Ziele, die wir erreichen möchten. Wir wollen zum Beispiel den Jakobsweg noch zu Ende gehen, und wir waren auch noch nie in Griechenland", verriet der gebürtige Leverkusener.

Die Geschichte der Höhner ist mit Hennings Ausstieg aber nicht zu Ende. Patrick Lück, der bereits seit einem Jahr in der Band mitwirkt, soll seine Nachfolge antreten. "Die interne Übergabe hat längst stattgefunden", verriet Henning. Patrick sei intensiv auf seine Rolle als Sänger vorbereitet worden. Daher glaube er auch fest daran, dass sich die Gruppe ohne ihn weiterhin gut schlagen werde.

Anzeige

Getty Images Die Höhner im Juni 2022 in Aachen

Anzeige

Getty Images Henning Krautmacher, Musiker

Anzeige

Getty Images Die Höhner bei einem Auftritt in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de