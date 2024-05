In Las Vegas: Jon Bon Jovis Sohn Jesse hat geheiratet!

Jon Bon Jovi (62) hat wohl gerade allen Grund zur Freude! Sein Sohn Jesse Bongiovi (29) hat seine langjährige Freundin Jesse Light geheiratet. Das geht aus offiziellen Dokumenten hervor, die jetzt TMZ vorliegen. Demnach haben der Promispross und seine Liebste am Dienstag eine Heiratslizenz in Las Vegas erhalten. Genauere Details zur Hochzeit sind allerdings nicht öffentlich bekannt. Bislang äußerten sich auch weder Jesse noch seine Frau oder die Familie der beiden zu der Trauung.

Die Zeremonie dürfte aber wohl ziemlich romantisch gewesen sein! Immerhin zog Jesse schon bei der Verlobung alle Register. Im Sommer 2022 hielt der Weinhändler in den Hamptons im Beisein der gesamten Familie um die Hand seiner großen Liebe an. Wie ein Insider damals gegenüber Page Six berichtete, seien daraufhin alle in Feierlaune gewesen. "Das Personal brachte ein paar riesige Anderthalbliterflaschen Wein heraus und alle klatschten", betonte der Informant. Daraufhin seien sie in das Restaurant in New York City gefahren, in dem sich die beiden 2018 zum ersten Mal getroffen haben.

Jesse ist aber nicht das einzige Mitglied von Jons Familie, das im Heiratsfieber ist – auch Jake Bongiovi (22) wird in naher Zukunft vor den Traualtar treten! Das US-amerikanische Model ist schon seit geraumer Zeit mit der Stranger Things-Darstellerin Millie Bobby Brown (20) verlobt. Im Sommer 2023 sprach die Schauspielerin gegenüber The Sunday Times über den Antrag und verriet, dass Jake mit dem Ring ihrer Mutter um ihre Hand angehalten habe. "Sie steckten bei dem ganzen Antrag unter einer Decke. Ich finde es toll, dass ich immer etwas von meiner Mutter bei mir haben kann", freute sich Millie.

Jesse Bongiovi und seine Freundin Jesse Light

Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown, 2022

