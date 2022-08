Ganz romantisch: Jon Bon Jovis Sohn Jesse hat sich verlobt!

Jesse Bongiovi kommt bald unter die Haube! Er ist der älteste Sohn von Jon Bon Jovi (60) und seiner Frau Dorothea. Während seine große Schwester Stephanie und der jüngste Romeo gerade nicht so viel im Rampenlicht auftauchen, macht der Zweitälteste Jake (20) aktuell eigentlich am meisten Schlagzeilen: Er ist total verliebt in Millie Bobby Brown (18) und begleitet die Schauspielerin oft auf den roten Teppich. Doch jetzt galt das Spotlight nur dem 27-Jährigen: Jesse hat sich mit seiner Freundin Jesse Light verlobt!

Wie Page Six berichtet, fand die Verlobung am Haus des Weinhändlers in den Hamptons statt, vor den Augen seines berühmten Vaters und der Familie seiner Liebsten um Jesses Hand anhielt. "Das Personal brachte ein paar riesige Anderthalbliterflaschen Wein heraus und alle klatschten", erzählte ein Insider. Nach dem Antrag seien alle zusammen in ein Restaurant nach New York gefahren, um den freudigen Anlass zu feiern. In genau derselben Location sollen sich die Frischverlobten im Jahr 2018 erstmals getroffen haben.

Auf Instagram teilte Jesse auch süße Bilder der Turteltauben von dem besonderen Moment: Darauf kniet er zwischen weißen Rosenblättern auf dem Rasen und gibt seiner Freundin einen Kuss, die sich zu ihm herunterbeugt. Neben der TV-Produzentin stehen weiße Kerzen und große passende Blumengestecke auf dem Boden. Auf den weiteren Aufnahmen liegt sich das Paar glücklich in den Armen.

Instagram / jesse.light Jesse Bongiovi und seine Freundin Jesse Light

Getty Images Jon Bon Jovi mit seiner Frau Dorothea und ihrem Sohn Jesse, März 2019

Getty Images Jesse Bongiovi im August 2018

