Geschwür an den Stimmbändern: Teyana Taylor brauchte Not-OP

Teyana Taylor (34) musste kürzlich alle anstehenden Termine absagen, nachdem bei ihr ein nicht-krebsartiges Geschwür an den Stimmbändern diagnostiziert worden war. Die Sängerin unterzog sich einer dringenden Notoperation, die ihre Pläne vorerst durchkreuzt. So wird Teyana auch nicht, wie ursprünglich geplant, beim Podcast von Michelle Obama (61) in Martha's Vineyard zu Gast sein können. Über ihren Social-Media-Kanal teilte sie mit, dass diese Absage ihr "das Herz gebrochen" habe. Trotzdem gibt es für die Fans einen Lichtblick: Ihr neues Album, das erste seit fünf Jahren, erscheint wie geplant am 22. August.

Wie sie selbst betonte, habe sie viel Energie und Leidenschaft in das Projekt mit dem Titel "Escape Room" gesteckt. Sie hofft, mit ihrer Arbeit selbst während der Genesungsphase präsent sein zu können. Berichten zufolge verlief die Operation erfolgreich, und die Ärztinnen und Ärzte sind zuversichtlich, dass sie sich vollständig erholen wird. Trotz des Schocks zeigte sich Teyana kämpferisch und dankbar für die positive Prognose. Solange sie sich erholt, bleibt sie eng mit ihrem Publikum über ihre Plattformen verbunden, um die Vorfreude auf das kommende Werk zu teilen.

Privat gab es für die Musikerin in den vergangenen Monaten bereits einige Herausforderungen. Die Trennung von ihrem Ex-Mann Iman Shumpert (35) und die darauf folgenden Streitigkeiten über gemeinsame Besitztümer und die Scheidungsmodalitäten sorgten für Schlagzeilen. Nach sechs Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern kämpft Teyana darum, ihr Leben neu zu ordnen und sich auf ihre Karriere zu konzentrieren. Trotz aller Hindernisse beweist sie Stärke und beschreitet weiterhin ihren Weg in der Musik- und Filmwelt, unterstützt von einer loyalen Fangemeinde.

Instagram / teyanataylor Teyana Taylor, Sängerin

IMAGO / UPI Photo Sängerin Teyana Taylor im Juni 2025

IMAGO / MediaPunch Teyana Taylor und ihr Ex-Mann Iman Shumpert, 2020