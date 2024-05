Gretchen-Fans aufgepasst: "Doctor's Diary" bald wieder im TV

Im Juni 2008 flimmerte "Doctor's Diary" erstmals über die Bildschirme – bis heute begeistert das turbulente Liebesdreieck rund um Dr. Gretchen Haase (Diana Amft, 48), ihren ewigen Jugendschwarm Dr. Marc Meier (Florian David Fitz, 49) und den einfühlsamen Gynäkologen Dr. Mehdi Kaan (Kai Schumann, 47) die Zuschauer. Nun dürfen sich Fans über tolle Neuigkeiten freuen: Wie RTL bestätigt, wird die beliebte Arztserie ab Sommer wieder im Fernsehen laufen!

Bis es so weit ist, müssen sich die Fans allerdings noch einige Wochen gedulden: Die ersten beiden Folgen von "Doctor's Diary" zeigt der Sender nämlich erst am 11. Juni um 20:15 Uhr. Die Handlung erstreckt sich über insgesamt drei Staffeln. Mittelpunkt der Serie ist die junge Ärztin Margarete, die Karriere in dem Krankenhaus ihres Vaters, Prof. Franz Haase, machen möchte – nachdem sie ihren Verlobten vor ihrer Hochzeit beim Fremdgehen erwischte.

2001 war Diana der große Durchbruch mit ihrer Rolle als Inken in "Mädchen, Mädchen" gelungen. Danach folgten weitere Auftritte in Filmkomödien, wie unter anderem "Knallharte Jungs". Für die Verkörperung der Maja Paradis wurde sie mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet. Für ihr Mitwirken bei "Doctor's Diary" erhielt die Schauspielerin den Deutschen Fernsehpreis und den Adolf-Grimme-Preis. Neben ihrer schauspielerischen Karriere ist die 48-Jährige als Kinderbuchautorin tätig – ihr Werk "Die kleine Spinne Widerlich" umfasst inzwischen neun Bände.

RTL / Reiner Bajo Szene aus "Doctor's Diary"

RTL / Reiner Bajo Diana Amft als Gretchen Haase in "Doctor's Diary"

