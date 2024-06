Neu-Mama Aly Michalka teilt Fotos ihrer Hausgeburt im Netz

Aly Michalka (35) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein. Die Schauspielerin wurde vor einigen Wochen zum allerersten Mal Mama. Seither scheint sie ihr persönliches Glück abseits der Öffentlichkeit zu genießen – bis jetzt. Denn nun gewährt sie ihrer Instagram-Community einen ganz privaten Einblick in den wohl aufregendsten Moment ihrer Schwangerschaft – ihre Hausgeburt. "Wir haben dich in unserem Wohnzimmer auf die Welt gebracht, während die Vögel vor unserem Fenster singend auf deine Ankunft warteten", schreibt Aly liebevoll zu einigen Aufnahmen, die sie unter anderem während und kurz nach der Geburt zeigen.

Während die 35-Jährige einmal freudestrahlend mit ihrem kleinen Sprössling für die Kamera posiert, erweisen sich ein paar der anderen Bilder als noch intimer. Auf diesen ist die "Einfach zu haben"-Darstellerin augenscheinlich inmitten ihrer Geburt in einer mobilen Badewanne zu sehen. Auch ihr Ehemann Stephen Ringer ist als moralischer Support mit von der Partie. Wie dankbar Aly nicht nur über die Unterstützung ihrer Liebsten ist, sondern auch über das kleine Wunder, welches sie fortan in ihrem Leben hat, macht sie mit weiteren liebevoll gewählten Zeilen deutlich. "Wir haben in den letzten Wochen jede Minute mit unserem kleinen Jungen genossen und können nicht anders, als über dieses Wunder zu staunen, das uns geschenkt wurde", heißt es.

Bereits vor wenigen Tagen sprach die frischgebackene Mama im Interview mit People über ihren neuesten Familienzuwachs. Dabei verriet sie auch, dass ihr kleiner Sohnemann es wohl ganz besonders eilig hatte – denn dieser kam bereits zwei Wochen vor dem errechneten Entbindungstermin zur Welt. Trotzdem sprach Aly zum damaligen Zeitpunkt bereits nur in den höchsten Tönen von der Geburt ihres Kindes. "Es war eine sehr friedliche und ruhige Geburt, genau das, was wir uns erhofft hatten", ließ sie die Öffentlichkeit wissen.

Anzeige Anzeige

Instagram / iamaly Aly Michalka mit ihrem Baby

Anzeige Anzeige

Instagram / iamaly Stephen Ringer und Aly Michalka, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Aly solch intime Aufnahmen im Netz teilt? Na ja, an ihrer Stelle hätte ich es nicht gemacht... Ich finde es gut und freue mich, dass sie ihre Fans an ihrer Geburt teilhaben lässt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de