Diese Schauspielerin hätte Hannah Montana spielen können

Aly Michalka (35), bekannt aus der Disney-Serie "Phil of the Future" und Teil des Musikduos Aly & AJ, hat kürzlich verraten, dass ihr einst die Hauptrolle in der Erfolgsserie Hannah Montana angeboten wurde. Im Podcast "Call Her Daddy" sprach die Schauspielerin und Musikerin darüber, dass der Disney-Channel sie für die Rolle der Popstar-Schülerin vorgesehen hatte, bevor Miley Cyrus (32) letztendlich gecastet wurde. Auch Alys Schwester AJ Michalka (33) hätte im Fall einer Zusage eine Rolle bekommen. Sie wäre als Lilly, die beste Freundin der Hauptfigur, dabei gewesen.

Aly erklärte, sie habe die Rolle damals abgelehnt, da sie sich nicht vorstellen konnte, als drei Figuren wahrgenommen zu werden: einmal als sie selbst, dann als Miley Stewart sowie als deren Alter Ego Hannah Montana. Zudem wäre durch diese Entscheidung auch ihre Arbeit als Musikerin im Duo mit ihrer Schwester komplizierter geworden. Aly sagte weiter, dass sie zu der Zeit schon bereit gewesen sei, Disney hinter sich zu lassen, da sie fast 17 Jahre alt war und neue Ziele verfolgte. Rückblickend stimmte sie zu, dass die Rolle zu Miley Cyrus besser passte und das Format wohl nicht denselben Erfolg gehabt hätte, wenn sie angenommen hätte.

Die Enthüllung zeigt auch, wie eng die Geschwister privat und beruflich verbunden sind. Seit ihrer Jugend stehen die beiden als Aly & AJ gemeinsam auf der Bühne und touren bis heute erfolgreich mit ihrer Musik. Aly, die nach ihrer Disney-Zeit in Serien wie "iZombie" zu sehen war, und AJ, die unter anderem bei "Schooled" mitspielte, betonen immer wieder, wie wichtig ihnen die künstlerische Partnerschaft sei. Die enge Bindung war wohl auch ein großer Grund dafür, weshalb Aly, die 2024 zum ersten Mal Mutter wurde, die Chancen des Einzelprojekts nicht wahrnahm.

Anzeige Anzeige

Getty Images Aly Michalka bei der Weltpremiere von "Mulan" im März 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Aly Michalka mit ihrer Schwester AJ Michalka, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige