Schauspielerin Aly Michalka ist zum ersten Mal Mama geworden

Aly Michalka (35) schwebt im Babyglück! Die US-amerikanische Schauspielerin durfte bereits im April dieses Jahres ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Jetzt, rund sieben Wochen später, teilen die Schauspielerin und ihr Ehemann Stephen Ringer die süßen Babynews mit der ganzen Welt. In einem exklusiven Interview mit People berichtet Aly von der Geburt ihres Sohnemannes: "Es war eine sehr friedliche und ruhige Geburt, genau das, was wir uns erhofft hatten." Und das, obwohl sie von der Geburt ziemlich überrascht wurde – denn die Entbindung ereignete sich bereits zwei Wochen vor dem errechneten Geburtstermin.

Während Aly mit ihrer Schwester AJ am neuen gemeinsamen Album arbeitete, platzte plötzlich ihre Fruchtblase. Glücklicherweise waren die werdenden Eltern bestens auf die Geburt vorbereitet und hatten darüber hinaus noch genug Zeit, in ihre Heimat Santa Barbara zurückzufahren, sodass die Entbindung so lief, wie sie es sich im Vorhinein vorgestellt hatten. Insgesamt lag Aly dann 50 Stunden in den Wehen, konnte ihren Spross jedoch schlussendlich ganz ohne Komplikationen zur Welt bringen.

In dem Interview plaudert der "Einfach zu haben"-Star nicht nur Details zur Geburt und das Babygeschlecht aus: Aly verrät sogar den Namen ihres ganzen Stolzes. Der Nachwuchs von Stephen und Aly hört auf den Namen Jack Francis. Den Namen Jack gab sie ihrem Sprössling in Ehren an ihren verstorbenen Großvater, der den gleichen Namen trug. "Wir wussten einfach sofort: 'Oh ja, er ist ein Jack'", erklärt sie in dem Gespräch.

Instagram / iamaly Stephen Ringer und Aly Michalka, 2024

Instagram / iamaly Aly Michalka, Schauspielerin

