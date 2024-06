Ex-Eishockeyspieler Sergei Berezin (†52) verstirbt plötzlich

Eine traurige Nachricht aus der Welt des Sports macht die Runde: Sergei Berezin ist tot. Der Eishockeyspieler soll gestern verstorben sein, wie sein ehemaliges Team auf X bekannt gibt. Über die genauen Umstände seines Ablebens ist derzeit noch nichts bekannt. "Wir sind unendlich traurig über den plötzlichen Tod von Sergei Berezin. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden in dieser schweren Zeit", heißt es auf dem offiziellen Account der Toronto Maple Leafs. Der NHL-Star hatte seine Karriere nach der Saison 2002/03 beendet und genoss seither seinen Ruhestand abseits der Öffentlichkeit. Sergei wurde nur 52 Jahre alt.

1994 begann die Karriere des Russen als Eishockeyprofi. Zunächst war er von seiner Heimatstadt Woskresensk nach Kanada ausgewandert, um für die Maple Leafs in Toronto zu spielen. Weitere Stationen seiner Laufbahn brachten ihn zu den Phoenix Coyotes, den Montreal Canadiens, den Chicago Blackhawks und den Washington Capitals. In der Saison 1996/97 wurde Sergei mit 25 Toren zum besten Spieler aller Rookies ernannt. Seinen Karrierehöchstwert erreichte er jedoch 1998/99 mit 37 Toren und 59 Punkten in einer Saison.

Auf X war der Familienvater bis zu seinem Ableben aktiv und teilte gelegentlich Fotos und Erinnerungsstücke aus seiner Vergangenheit im Profisport sowie Einblicke in sein Familienleben. Seine Leidenschaft für den Sport hat Sergei wohl an seinen Sohn weitergegeben: Der 14-Jährige ist ein erfolgreicher Nachwuchstennisspieler. "Arbeitet Tag für Tag an seinem Spiel... Jetzt unter den Top 20 in den USA...", schwärmte der stolze Vater auf der Plattform von seinem Sohnemann.

Getty Images Sergei Berezin, Eishockey-Spieler

Twitter / serber94 Sergei Berezin und seine Familie an Thanksgiving 2022

