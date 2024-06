Ex-Schalke-Kicker Nabil Bentaleb erleidet Herzstillstand

Besorgniserregende Nachrichten aus der Sportwelt: Der ehemalige FC-Schalke-04-Star Nabil Bentaleb soll einen Herzstillstand erlitten haben. Wie der aktuelle Verein des Fußballers, der OSC Lille, mitteilte, sei er bereits vergangene Woche nach einem Schwächeanfall ins Krankenhaus gekommen. Laut RMC Sport habe er sogar einen Herzstillstand gehabt und wurde daraufhin in ein künstliches Koma versetzt. Am Mittwoch dieser Woche unterzog sich der Sportler einer Operation, in der er einen Herzschrittmacher eingesetzt bekommen hat.

Die Familie des 29-Jährigen meldete sich bisher nicht dazu. Jedoch der OSC Lille. In einem offiziellen Statement bezieht sich der Fußballklub auf die Schlagzeilen um Nabil. "Der LOSC ist schockiert und überrascht, dass diese Themen in die Öffentlichkeit getragen werden. Wie bereits zuvor ruft der LOSC zunächst zur absoluten Achtung des Privatlebens und der Vertraulichkeit persönlicher medizinischer Informationen auf", heißt es in der Erklärung. Der Verein fordert die Öffentlichkeit zudem auf, geduldig und vorsichtig zu sein.

Der in Lille aufgewachsene Nabil steht schon seit jungen Jahren auf dem Fußballfeld. Nach einigen Jahren in der französischen Liga, im französischen U19-Nationalteam sowie bei Tottenham Hotspur wechselte er 2016 zum FC Schalke 04. Insgesamt fünf Jahre spielte er für das Team und konnte in der Zeit so einige Tore erzielen. Seit vergangenem Jahr ist er bei seinem Heimatverein OSC Lille unter Vertrag. Sein Privatleben hält er komplett aus der Öffentlichkeit heraus.

