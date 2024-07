Blinder Promi-Roadtrip: ProSieben wagt irres TV-Experiment

ProSieben schickt die Promis quer durch Europa – und das ohne Orientierung. So lautet das Konzept der neuen Show "Destination X". Acht Promis werden auf einen Trip über den Kontinent geschickt, wissen allerdings nicht, wo sie sind. In einem abgedunkelten Van geht es über eine spezielle Route. Die Aufgabe der Teilnehmer: Sie sollen so genau wie möglich bestimmen, wo sie sind. Aber wie bestimmt man seinen Aufenthaltsort, ohne zu wissen, wo man langfährt? Die Promis bekommen Hinweise und müssen genau beobachten, allerdings kann der ein oder andere Hinweis auch in die Irre führen. Am Ende jeder Folge sollen die Kandidaten bestimmen, wo in Europa sie sind – wer am weitesten vom tatsächlichen Ort ist, fliegt raus. Wie unter anderem Presseportal berichtet, ist der Starttermin für Herbst 2024 angesetzt.

Und wer wagt das Abenteuer? Mit dabei sind unter anderem Schauspielerin Tina Ruland (57), Let's Dance-Star Ekaterina Leonova (37) sowie Influencerin Leyla Lahouar (28). Zu ihnen in den "Destination X"-Bus steigen Turner Philipp Boy (37), Moderatorin Madita van Hülsen (43), Seriendarsteller Andreas Elsholz und die Realitystars Max Bornmann und Hanna Sökeland. Die Stars müssen aber nicht alleine ums Weiterkommen kämpfen. Sie können genauso eine Allianz bilden. Ob das noch für Auseinandersetzungen sorgen wird, zeigt sich dann erst bei der Ausstrahlung.

Was halten die Fans von dem neuen Format? Die zeigen sich unter dem Ankündigungspost bei Instagram ganz angetan von dem Konzept und schicken jede Menge Daumen nach oben. Vor allem Kandidaten wie Dschungelprinzessin Leyla überzeugen das Publikum: "Wie geil! Leyla wird wieder alle zum Lachen bringen!" Aber es sind auch kritische Stimmen dazwischen. So fürchten wohl einige Zuschauer, dass die Show nicht sehr langlebig sein wird: "Bekomme wieder das Gefühl, das wird eine Sendung, die nach der ersten Staffel abgesetzt wird."

RTL / Markus Nass Philipp Boy beim "RTL Turmspringen"

RTL Leyla Lahouar, Influencerin

