Hirntumor: Diese Symptome bemerkte Autorin Sophie Kinsella

Vor wenigen Monaten gab Sophie Kinsella (54) ein Update zu ihrer Hirntumor-Diagnose. Bereits vor zwei Jahren wurde bei der Autorin ein Glioblastom festgestellt, also eine aggressive Form eines Hirntumors. In der TV-Show "Good Morning America" erzählt die Britin nun, welche Symptome sie als erstes bemerkte: "Ich strauchelte, ich stolperte", sagte sie und fügte hinzu: "Ich fing an, sehr starke Kopfschmerzen zu bekommen. Ich wurde sehr verwirrt. Aber erst als ich anfing, mit meinem Stuhl umzukippen, wurde uns klar, dass wirklich etwas nicht stimmte."

Im Krankenhaus wurde Sophie anschließend von Kopf bis Fuß untersucht, bis schlussendlich der Hirntumor entdeckt wurde – zehn Tage später wurde die "The Secret Dreamworld of a Shopaholic"-Autorin operiert. "Es war eine achtstündige Operation", berichtet sie. Ihren Spaß am Leben hat die 54-Jährige dennoch nicht verloren: "In Großbritannien müssen Sie also in der Lage sein, eine Tasse Tee zu kochen. Sie lassen dich erst nach Hause, wenn du nachweisen kannst, dass du eine Tasse Tee machen kannst."

In einem emotionalen Update auf Instagram schrieb Sophie am 17. April, die eigentlich den Namen Madeleine Sophie Wickham trägt, dass ihr gesundheitlicher Zustand aktuell stabil sei und sie sich sehr gut fühle, betonte allerdings, dass ihr "Gedächtnis noch schlechter als vorher" sei. Ihr Fels in der Brandung ist ihr nahes Umfeld, offenbarte Sophie: "Ich bin so dankbar für meine Familie und engen Freunde, die mir eine unglaubliche Unterstützung waren, und für die wundervollen Ärzte und Krankenschwestern, die mich behandelt haben."

Instagram / sophiekinsellawriter Sophie Kinsella, Autorin

Instagram / sophiekinsellawriter Sophie Kinsella und ihr Sohn im Juni 2022

