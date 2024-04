Schicksalsschlag: Die Autorin Sophie Kinsella hat Hirntumor

Sophie Kinsella geht mit einem schweren Schicksalsschlag an die Öffentlichkeit: Im Jahr 2022 wurde bei der Autorin ein Glioblastom diagnostiziert, eine aggressive Form von Hirntumor. Auf Instagram gibt sie nun ein Update zu ihrem aktuellen Gesundheitszustand. "Ich habe das bisher nicht mitgeteilt, weil ich sicherstellen wollte, dass meine Kinder die Nachrichten in der Privatsphäre hören und verarbeiten und sich an unsere 'neue Normalität' anpassen können", erklärt Sophie und fügt hinzu: "Im Moment ist alles stabil und ich fühle mich generell sehr gut, obwohl ich müde werde und mein Gedächtnis noch schlechter ist als vorher."

Im Zuge des emotionalen Statements bedankt sich die 54-Jährige auch bei den vielen Unterstützern an ihrer Seite. "Ich bin so dankbar für meine Familie und engen Freunde, die mir eine unglaubliche Unterstützung waren, und für die wundervollen Ärzte und Krankenschwestern, die mich behandelt haben", macht Sophie deutlich. Dabei richtet sich die Britin auch mit persönlichen Worten an die Fans ihrer Bücher: "Ich bin auch meinen Lesern für ihre ständige Unterstützung sehr dankbar. Die wunderbare Resonanz zu 'The Burnout' hat mich in einer schwierigen Zeit wirklich aufgeheitert."

Ihr richtiger Name ist eigentlich Madeleine Sophie Wickham – unter ihrem Pseudonym Sophie Kinsella ist sie allerdings deutlich bekannter. Die ersten beiden Romane ihrer erfolgreichen Reihe "The Secret Dreamworld of a Shopaholic" und "Shopaholic Abroad" zählen zu ihren berühmtesten Werken. 2009 wurden diese zudem in dem Film "Shopaholic – Die Schnäppchenjägerin" adaptiert.

Getty Images Sophie Kinsella im Februar 2009

Getty Images Sophie Kinsella, Autorin, Januar 2015

