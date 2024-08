Nach Lungenkrebsdiagnose: Stepan Timoshin ist wieder Single

Die Hiobsbotschaften reißen nicht ab. Stepan Timoshin (23) bekam Anfang dieses Jahres eine schockierende Diagnose: Lungenkrebs. In dieser schweren Zeit hatte er auch mit seiner Beziehung zu seiner Frau Eve zu kämpfen. "Meine Ehe ist zu der Zeit komplett in die Brüche gegangen und ich habe niemandem richtig von meiner Krebs-Diagnose erzählt", berichtet der Unternehmer im Interview mit Bild. Daraufhin sei er wieder mit seiner Jugendliebe zusammengekommen – es folgte eine On-off-Beziehung. Im Juli trennten sich die beiden aber endgültig, nachdem seine Freundin auf seinem Handy Nachrichten an seine Ex gefunden hatte. "Ich habe damals einfach auf Krampf versucht, mit meiner Noch-Ehefrau alles wieder hinzukriegen, weil ich mich mit meiner Diagnose ganz allein gefühlt habe. Ich dachte, ich müsste noch etwas retten", erklärt Stepan.

Nun ist Stepan Single und die Scheidung von Eve läuft. Der 23-Jährige bereut es nun, wie er die Dinge damals gehandhabt habe. "Könnte ich Geld dafür bezahlen, würde ich sofort alles anders lösen. Ich würde ehrlich sein und versuchen, niemanden zu verletzen", äußert er sich weiter gegenüber dem Blatt. Stepan hege dennoch noch die Hoffnung, dass seine Jugendliebe ihm doch noch sein Verhalten verzeiht und sie ihr Happy End bekommen.

Im Moment wolle sich Stepan aber auf seine Gesundheit konzentrieren – damals habe er nämlich nicht auf seinen Körper gehört. "Es ging mir ganz, ganz schlecht. Trotzdem habe ich jeden Tag gearbeitet, weil ich einfach eine große Verantwortung meinen Mitarbeitern gegenüber habe", erklärte er gegenüber Bild. Aktuell sehe es danach aus, als müsse der Sneaker-Fan sich möglicherweise einer weiteren Chemotherapie unterziehen.

Instagram / stepan_timoshin Stepan Timoshin, Content Creator

Instagram / stepan_timoshin Stepan Timoshin, Content Creator

