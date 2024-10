Sneaker-Millionär Stepan Timoshin hat seinen Krebs besiegt

Für Stepan Timoshin (23) änderte sich im vergangenen Jahr alles. Nach einer Lungenentzündung wurde bei dem erfolgreichen Unternehmer Lungenkrebs festgestellt. Doch die Behandlung scheint angeschlagen zu haben. Im Gespräch mit t-online verrät der gebürtige Lettländer: "Ich bin glücklicherweise wieder krebsfrei. Meine letzten Tests im September waren alle unauffällig." Dass er die Erkrankung vergleichsweise schnell überstanden hat, liege an brandneuen Therapiemethoden. Außerdem habe Stepan Glück gehabt, dass der Krebs in einem frühen Stadium entdeckt wurde.

Nach der belastenden Zeit hat der Sneaker-Experte nun Großes vor. "Wie viele von euch wissen, will ich Hertha-Präsident werden", erzählte er seinen Fans in einem Video auf Instagram. Der Fußballverein aus Berlin liegt Stepan sehr am Herzen: "Seit meiner Jugend mache ich zwei Dinge: Ich arbeite hart und ich gehe zu Hertha." Im Olympiastadion habe er Anschluss gefunden, nachdem er aus Lettland nach Deutschland gekommen war. Der Sportverein sei so seine zweite Familie geworden. Nun muss der 23-Jährige darauf hoffen, dass die Mitglieder des Klubs am 17. November für ihn abstimmen.

Die Krebserkrankung war nicht der einzige Schicksalsschlag, den Stepan in den vergangenen Monaten durchmachen musste. Gegenüber Bild offenbarte er Anfang August: "Meine Ehe ist zu der Zeit komplett in die Brüche gegangen." Er war damals mit der Influencerin Eve Treis verheiratet, gab allerdings selbst zu, währenddessen eine On-off-Beziehung mit seiner Jugendliebe geführt zu haben. "Könnte ich Geld dafür bezahlen, würde ich sofort alles anders lösen. Ich würde ehrlich sein und versuchen, niemanden zu verletzen", erklärte der Vaditim-Gründer.

Instagram / stepan_timoshin Stepan Timoshin, Unternehmer

Instagram / stepan_timoshin Stepan Timoshin, Content Creator

