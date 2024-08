Sneaker-Millionär Stepan Timoshin (23) ist an Krebs erkrankt

Der junge Sneaker-Millionär Stepan Timoshin spricht über einen schweren Schicksalsschlag: Im Dezember vergangenen Jahres kam er mit einer schweren Lungenentzündung ins Krankenhaus. Es wurden Atemtests, ein MRT und verschiedene Screenings durchgeführt. Kurze Zeit später erhielt er dann die schockierende Diagnose. "Ich wurde Tumor-positiv getestet, habe meine Krebsdiagnose bekommen", erzählt er im Interview mit Bild. Der 23-jährige Unternehmer leidet an Lungenkrebs.

Trotz des Schocks haben die Ärzte erst einmal gute Nachrichten für den damals 22-Jährigen. "Meine Tumorgröße war aber noch sehr klein, ich hatte auch noch keine Metastasen", erklärt Stepan (23). Im März beginnt er schließlich mit seiner Chemotherapie – still und heimlich, seine Familie und Freunde weiht er nicht ein. Die Sneaker-Legende stellt die Arbeit über seine Gesundheit: "Es ging mir ganz, ganz schlecht. Trotzdem habe ich jeden Tag gearbeitet, weil ich einfach eine große Verantwortung meinen Mitarbeitern gegenüber habe." Inzwischen spricht er offen über seine Erkrankung und bleibt positiv, obwohl sein Weg im Kampf gegen den Krebs noch nicht vorbei ist. "Momentan sieht es leider so aus, als müsste ich vielleicht noch eine Chemotherapie machen", gesteht er gegenüber dem Blatt.

Stepan zählt zu den jüngsten erfolgreichen Unternehmern in ganz Deutschland: Schon mit 17 Jahren wurde er durch den Wiederverkauf von limitierten Sneakern zum Millionär. Inzwischen betreibt er sein Geschäft längst nicht mehr aus seinem Jugendzimmer – sowohl online als auch in seinem Store in Berlin verkauft er mit Unterstützung seines Teams exklusive Sneaker und Markenmode im ganz großen Stil.

Anzeige Anzeige

Instagram / stepan_timoshin Stepan Timoshin, Content Creator

Anzeige Anzeige

Instagram / stepan_timoshin Stepan Timoshin, Content Creator

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de