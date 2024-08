Michael Kretschmer gibt seltene Einblicke in Familienleben

Michael Kretschmer, der Ministerpräsident von Sachsen, und seine Frau Annett Hoffmann haben Einblicke in ihr Eheleben gewährt. Das Paar heiratete im Juli 2020 im engsten Familienkreis und zieht gemeinsam zwei Kinder groß. Trotz der vielen Augen, die auf die Familie gerichtet sind, teilt das Paar nur selten private Details aus ihrem Alltag. Doch in einem Interview mit der Bunte machen sie eine Ausnahme und sprechen offen über ihre Beziehung und ihren familiären Alltag. "Als wir uns kennengelernt haben, fand ich sie frech und schlagfertig, was mich total fasziniert hat. Und ich liebe ihre lebensfrohe Art", schwärmt der Politiker.

Trotz der harmonischen Beziehung kommt es gelegentlich zu hitzigeren Diskussionen in ihrer Ehe, wie Annett weiter erzählt: "Klar haben wir auch emotionalere Diskussionen, aber Streit würde ich das nicht nennen. Wir haben so wenig Zeit als Familie miteinander, wir wären dumm, wenn wir die mit Streit belasten." Die Journalistin und der Politiker haben es sich zur Gewohnheit gemacht, die Gründe hinter ihren Unstimmigkeiten zu hinterfragen, statt sich in Kleinigkeiten zu verlieren. Zumeist würde dann auch ihr Gatte nachgeben.

Der Familienalltag der Kretschmers ähnelt in vielerlei Hinsicht dem von anderen Familien: Beide Elternteile arbeiten und teilen sich die Aufgaben im Haushalt. Michael übernimmt zum Beispiel das Frühstück mit den Kindern, ein wichtiges tägliches Ritual. Die Hochzeit im Jahr 2020 habe ihrer Beziehung zusätzliche Sicherheit gegeben, so Michael ebenfalls gegenüber Bunte, und sei ein berührender Moment für die gesamte Familie gewesen. Trotz seiner politischen Verpflichtungen findet der CDU-Politiker offenbar immer wieder Wege, aktiv am Familienleben teilzunehmen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Kretschmer, Politiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Annett Hoffmann und Michael Kretschmer, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefallen euch die privaten Einblicke? Super, das macht ihn viel nahbarer! Na ja, ich finde nicht, dass er über seine Familie reden muss... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de