Theaterschauspieler Luca Schaub ist mit 36 Jahren verstorben

Traurige Nachrichten aus der Theaterwelt: Luca Schaub ist verstorben. Seine Kollegen vom Berliner Ensemble verkündeten das Ableben des Schauspielers auf X: "Das Berliner Ensemble trauert um Schauspieler Luca Schaub, der am 2. August mit nur 36 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit in Berlin verstorben ist." Der Rotschopf habe von 2013 bis 2017 an den Stücken der Theatergruppe mitgewirkt. Die Verantwortlichen der Organisation, die einst von Bertolt Brecht gegründet wurde, fügen hinzu: "Unsere Gedanken sind bei seiner Frau, seiner Familie und seinen Freunden." Die genaue Todesursache ist nicht bekannt.

In seiner Laufbahn nahm der Bühnendarsteller unter anderem an Produktionen von "Hamlet", "Faust" und "Peter Pan" teil. Nach seiner Zeit beim Berliner Ensemble wirkte Luca in verschiedenen Stücken mit und war sogar als Regisseur tätig. Im Gespräch mit der Berliner Zeitung nannte ihn sein Kollege Leander Haußmann (65) einen Teamplayer. "Natürlich wollen die jungen Männer alle lieber Hamlet spielen, aber man braucht auch für die anderen Rollen gute Leute", erklärte der 65-Jährige seine Begeisterung für Luca.

Auf Social Media ließ der Künstler seine Fans häufig an seiner Arbeit teilhaben. So teilte er im vergangenen Frühjahr Eindrücke von der Berlinale, wo er auch auf Bully Herbig (56) traf. Bei dem Filmfestival begleitete ihn seine Frau Nana Gagel, die als Make-up-Artistin beim Berliner Ensemble tätig ist.

Instagram / luca.schaub Luca Schaub, Schauspieler

Instagram / luca.schaub Luca Schaub bei seiner Hochzeit

