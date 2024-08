Taylor Swifts Ex Conor Kennedy und seine Giulia sind verlobt

Bei Conor Kennedy (30) läuten wohl schon bald die Hochzeitsglocken: Der Sohn von Robert F. Kennedy Jr. (70) und seine Partnerin Giulia Be sind verlobt! Die frohe Botschaft verkündet das Paar mit einem rührenden Beitrag auf Instagram. "Das einfachste Ja aller Zeiten", kommentiert die Sängerin und Songschreiberin eine Reihe an Bildern, auf denen sich das Paar unter anderem überglücklich in den Armen liegt.

Zudem veröffentlicht Giulia ein Video, von dem Moment, kurz nachdem ihr Liebster die Frage aller Fragen gestellt hatte. "Ich kann es wirklich nicht glauben. Ich träume, das ist ein Traum. Das ist ein Traum. Ich bin so glücklich. Das ist der beste Tag überhaupt", gibt sie überwältigt von sich, während sie ihrem zukünftigen Gatten vor lauter Freude um den Hals fällt. Im Anschluss folgt ein kleiner Freundentanz und die Präsentation ihres funkelnden Diamantklunkers.

Der Polit-Spross und die Brasilianerin gehen seit Februar 2022 gemeinsam durchs Leben. Jahre bevor er seiner Ehefrau in spe begegnete, war er mit Popstar Taylor Swift (34) liiert. Die Romanze der beiden sei sehr turbulent gewesen. Die Erlebnisse während dessen soll die "Bad Blood"-Interpretin unter anderem in Songs ihrem im Jahr 2012 veröffentlichen Album "Red" verarbeitet haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Conor Kennedy

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Conor und Giulia den besonderen Moment im Netz teilen? Ich freue mich immer total, so etwas zu sehen! Ich finde das ist zu privat. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de