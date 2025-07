Martin Scorsese erhält Emmy-Nominierung als Schauspieler

Martin Scorsese (82) hat eine überraschende Emmy-Nominierung erhalten – allerdings nicht für seine Regiearbeit, sondern als Schauspieler. Der Oscar-prämierte Regisseur wurde für seine Gastrolle in der Apple-Comedyserie "The Studio" nominiert, wie Deadline berichtet. In der Serie von Evan Goldberg und Seth Rogen (43) geht es um ein fiktives Filmstudio und dessen unbeholfenen neuen Chef. Für die Pilotfolge schrieben Goldberg und Rogen eigens eine Szene für Martin, der zur Überraschung der Macher tatsächlich zusagte. In der Folge präsentiert er Rogens Charakter eine wilde Filmidee über die Jonestown-Tragödie, die er als "Meditation über Kulte, Heldenverehrung und Massenmord" beschreibt.

Die Zusammenarbeit zwischen Martin und dem Kreativteam von "The Studio" sorgte bei allen Beteiligten für Begeisterung. Seth Rogen und Evan Goldberg erzählten gegenüber dem Magazin, dass sie den Regisseur vor dem Drehtag nie persönlich getroffen hätten. Er habe allein wegen des Drehbuchs zugesagt – was sie als "absolutes Wunder" bezeichneten. Die unterhaltsame und zugleich schockierende Szene, in der Martin als Gaststar brilliert, hinterließ offenbar einen bleibenden Eindruck – nicht nur beim Publikum, sondern auch bei den Emmy-Juroren. Diese Nominierung markiert das erste Mal, dass Martin in einer Schauspielkategorie gewürdigt wird.

Der vielfach ausgezeichnete Filmemacher ist bei den Emmys kein Unbekannter. Bereits dreimal konnte er die begehrte Trophäe mit nach Hause nehmen: 2011 für die Regiearbeit an der Serie "Boardwalk Empire" und 2012 gleich doppelt für die Dokumentation "George Harrison: Living in the Material World". Für andere Werke wie "The Soul of a Man" und die Bob-Dylan-Doku "No Direction Home" erhielt er ebenfalls mehrere Nominierungen. Trotz seiner langen Karriere und seines großen Einflusses in der Filmwelt zeigt Martin Scorsese mit seinem Abstecher vor die Kamera einmal mehr, dass er stets offen für Neues bleibt.

Getty Images Martin Scorsese im Oktober 2024

Getty Images Martin Scorsese bei der Pressekonferenz der Berlinale 2024

Getty Images Martin Scorsese mit dem Goldenen Ehrenbären für sein Lebenswerk bei der Berlinale 2024

