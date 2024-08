Khadijah Haqq McCrays Mann hat die Scheidung eingereicht

Ihre Liebe war offenbar nicht für die Ewigkeit bestimmt: Gerichtsdokumenten zufolge, die TMZ vorliegen, hat Bobby McCray am Freitag die Scheidung von seiner Ehefrau Khadijah Haqq McCray eingereicht. In den Unterlagen gibt der einstige NFL-Spieler den 7. Juli 2023 als offizielles Datum ihrer Trennung an. Grund für das endgültige Liebes-Aus zwischen dem Sportler und der BFF von Khloé Kardashian (40) seien "unüberbrückbare Differenzen".

Im vergangenen August machte die 41-Jährige öffentlich, dass sie und ihr Mann nicht mehr länger als Paar durchs Leben gehen. "Die Familie ist mir so wichtig. Leider hat mich das Leben zu einem gewaltigen Übergang gezwungen", schrieb die Freundin des The Kardashians-Stars damals bei Instagram und bestätigte daraufhin: "Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Bobby und ich uns zwar sehr lieben, es aber besser ist, wenn wir nun getrennt weitermachen."

Khadijah und Bobby hatten sich in einem Nachtklub kennengelernt. Im Juli 2010 gaben sich die beiden bei einer romantischen Zeremonie in der Innenstadt von Los Angeles das Eheversprechen. Im Laufe ihrer Beziehung durften sie drei gemeinsame Kinder auf der Welt begrüßen und erlebten viele Meilensteine als Familie.

Getty Images Khloé Kardashian und Khadijah Haqq McCray, 2019

Instagram / foreverkhadijah Bobby und Khadijah Haqq McCray mit ihrem Sohn im Juni 2023

