Khloé Kardashian (36) darf ihrer besten Freundin gratulieren! Nicht nur der Keeping up with the Kardashians-Star, sondern auch dessen BFF Khadijah Haqq McCray hat bereits Nachwuchs: Die Schauspielerin und ihr Mann Bobby McCray haben nicht nur ihre beiden gemeinsamen Kinder Christian (47) und Celine – Bobby hat außerdem noch seinen Erstgeborenen Bobby Louis McCray III mit in die Beziehung gebracht. Die Rasselbande ist aber nicht länger nur zu fünft, sondern durfte nun ein sechstes Familienmitglied willkommen heißen!

Khadijah ist jetzt zum dritten Mal Mutter geworden und verkündet die freudige Nachricht auf besonders süße Art und Weise via Instagram: Sie veröffentlicht ein Foto, auf dem nur ihre Hand und die Hände ihrer Liebsten zu sehen sind – und eine fällt dabei sofort auf: Die kleine Patsche des jüngsten Familienmitgliedes! "Wir lieben unser kleines Mädchen, du machst unsere Familie komplett! Wenn aus fünf sechs werden", schwärmt die 37-Jährige in einem Kommentar zu dem Post. Wie sie schon Mitte Dezember verraten hatte, trägt ihr Mädchen den Namen Kapri.

Auf die Verkündung hin trudeln zahlreiche Gratulationen bei Khadijah ein. Nicht nur Fans freuen sich für die Brünette – auch viele Promi-Freude melden sich mit liebevollen Worten bei ihr: "Ja, Schwester! Sie ist da! Herzlichen Glückwunsch! Ich habe euch so lieb", kommentiert beispielsweise Sängerin Cassie (34).

Instagram / foreverkhadijah Die Hände von Khadijah Haqq McCray und ihrer Familie

Getty Images Khadijah Haqq McCray beim Ashley North x Fred Segal Launch, 2019

Instagram / foreverkhadijah Khadijah Haqq McCray, Schauspielerin

