Olympia-Star Daniela Larreal Chirinos wurde tot aufgefunden

Die Sportwelt ist in Trauer. Daniela Larreal Chirinos war eine begnadete Radrennfahrerin, die auch bei den Olympischen Spielen antrat. Nun bestätigt die zuständige Polizei, dass die Athletin in Las Vegas verstorben ist. Dort habe die ehemalige Spitzensportlerin gearbeitet. Besorgte Kollegen sollen die Behörden informiert haben, nachdem die Venezolanerin nicht bei der Arbeit erschienen war. Berichten von OK! zufolge soll sie bereits am 11. August erstickt sein. Eine Obduktion soll diesen Verdacht bestätigt haben, da Essensreste in ihrer Luftröhre gefunden worden seien.

Besonders für ihre Fans in Venezuela ist der Tod der Olympionikin ein schwerer Verlust. "Der Tod von Daniela Larreal, dem Ruhm des venezolanischen Radsports, ist sehr traurig und bedauerlich. Ruhe in Frieden", schreibt nun ein Fan auf X. Ein anderer widmet ihr diese emotionalen Worte: "Du bist eine venezolanische Sportlegende. Niemand kann die Spuren löschen, die du in der Welt hinterlassen hast. Ich schätze dich sehr."

Ihre größten Erfolge feierte Daniela mit ihren fünf Olympia-Teilnahmen. 1992 startete sie bei ihren ersten Spielen in Barcelona. Die letzte Olympiade ihrer Karriere war 2012 in London. Für eine Medaille reichte es bei diesen Wettkämpfen nicht, allerdings schaffte es die Radfahrerin bei anderen Wettkämpfen aufs Podium. Die Zentralamerika- und Karibikspiele von 2002 waren ihr bestes Turnier, dort erkämpfte sich die Venezolanerin zwei Goldmedaillen.

Getty Images Daniela Larreal Chirinos, 2001

Getty Images Daniela Larreal Chirinos, 2011

